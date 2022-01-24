 

Треть правительства Грузии заболела коронавирусом

24.01.2022, 11:19, Новости дня
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Сразу четыре из 12 министров правительства Грузии заболели коронавирусом и не участвовали в понедельник в заседании кабмина, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

По данным администрации правительства, заболели министры обороны, образования, сельского хозяйства и регионального развития.

Насколько плохо они себя чувствуют, не сообщается.

В апреле прошлого года переболел премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

В Грузии около 1 млн 60 тыс. человек заболели коронавирусом с начала пандемии.

Абсолютный рекорд заражений коронавирусом в сутки – 11 039 случаев был зафиксирован 22 января.

В стране с населением в 3,7 млн человек от коронавируса скончались 14 732 заболевших.

Полностью вакцинировано 42% населения Грузии.



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