 

Украинский эксперт объяснил решение США эвакуировать семьи дипломатов из Киева

24.01.2022, 11:19, Новости дня
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«Сотрудники посольств на Украине давно сидят на чемоданах. Так что намерение США об отъезде американцев может повлечь за собой аналогичные решения других западных стран», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Руслан Бортник. Ранее Госдеп предписал семьям сотрудников посольства США и американским гражданам покинуть Украину. Позже схожее решение приняла Британия.

«США обеспокоены высокими рисками эскалации ситуации вокруг Украины. Это касается не только возможного «вторжения» РФ на Украину, но и риска внутренней дестабилизации в стране, в частности, провокаций и обострения обстановки», – считает руководитель Украинского института политики Руслан Бортник.

По мнению эксперта, призывы Госдепа к эвакуации семей дипломатов и второстепенного персонала американского посольства в Киеве – это очень серьезный сигнал другим дипломатическим учреждениям западных стран на Украине. «Многие работники посольств давно сидят на чемоданах. Так что, скорее всего, намерение США вывезти американцев с Украины повлечет за собой аналогичные решения других западных стран. Это, конечно, добавит в информационное поле паники и спровоцирует новую волну внимания к Украине», – отметил политолог.

«Но в случае обострения ситуации иностранцам не удастся покинуть Киев в короткие сроки, потому что он находится достаточно далеко от западных границ. Так что в любом случае будет временной лаг. Поэтому американцы торопятся. Так они в целом оценивают ситуацию с безопасностью и стабильностью на Украине», – заключил собеседник.

В понедельник высокопоставленный представитель Госдепартамента США заявил, что Соединенные Штаты в случае эскалации напряженности на Украине не смогут осуществить эвакуацию американских граждан, гражданам США следует рассмотреть возможность эвакуации своими силами, в том числе при помощи гражданских авиарейсов.

По словам представителя американского внешнеполитического ведомства, Соединенные Штаты исходят из того, что РФ «может начать военные действия в любой момент», передает ТАСС.

Представитель Госдепартамента в очередной раз выступил с утверждением о том, что РФ «может создать ложный предлог для вторжения на Украину», а также «тем или иным способом свергнуть и сменить правительство» в Киеве. При этом в американском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что не знают наверняка, каковы «намерения президента РФ Владимира Путина» в отношении Украины. «Мы не знаем, принял ли он решение о вторжении. Но он нарастил военную мощь вдоль границы с Украиной с тем, чтобы располагать такой возможностью», – утверждают в Госдепартаменте США.

В этот же день Британия начала эвакуировать часть сотрудников посольства в Киеве. Причиной названа угроза обострения ситуации. При этом в МИД Украины остались недовольны таким решением. 

Ранее Госдепартамент США предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину, а также разрешил сделать это добровольно части персонала дипломатического представительства. При этом в Госдепе заявили, что посольство США на Украине продолжит работу, несмотря на частичную эвакуацию персонала.

В свою очередь глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС выяснит у госсекретаря США причину эвакуации американцев с Украины, при этом европейские дипломаты уезжать не собираются. «Сразу вспомнился Кабул. Там американцы тоже забыли оповестить союзников о своих планах по эвакуации», – отреагировал в своем Telegram-канале на заявление Борреля российский тележурналист Владимир Соловьев.

В минувшую субботу появились сообщения, что Госдепартамент США распорядился с понедельника начать эвакуацию семей дипломатов из американского посольства на Украине. При этом президент Украины Владимир Зеленский в ходе разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном назвал рекомендации Госдепа США «чрезмерной реакцией».

В тот же день появились сообщения, что МИД Германии разрабатывает план по эвакуации семей сотрудников посольства на Украине на случай эскалации ситуации. Однако МИД Германии опроверг сообщение об эвакуации дипломатов и членов их семей с Украины.

Кроме того, в прошлый вторник высокопоставленный сотрудник службы безопасности Украины выступил с утверждением, что российским дипломатам якобы поступил приказ из Москвы подготовиться к выезду с Украины. В Москве заявили, что посольство РФ в Киеве работает в штатном режиме. При этом официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о поступлении персональных угроз российским дипломатам на Украине.

Напомним, что РФ неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации РФ и позиционирования как «агрессора».

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск РФ на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.



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