Канье Уэст и Джулия Фокс впервые вместе вышли в свет

Рэпер Канье Уэст и актриса Джулия Фокс – одна из самых обсуждаемых пар января, официально подтвердили свои отношения, впервые появившись на светском мероприятии как пара. Звезды сейчас в Париже, где стартовала Неделя моды, и уже успели дважды выйти в свет вместе. Вчера, 23 января, Канье и Джулия посетили два модных показа и привлекли к себе максимум внимания своими яркими образами. К такому важному действу как первый совместный выход они явно тщательно готовились.

Сначала Фок и Уэст пришли посмотреть новую мужскую коллекцию Kenzo. Здесь они продемонстрировали family-look, выбрав деним. На Джулии была ультра-короткая куртка из голубой джинсы с яркой деталью – коническим бюстом – и джинсы с очень низкой посадкой, оголяющие живот. Образ дополнили ботильоны с острым мысом, кожаные перчатки и позолоченные массивные серьги. Макияж актриса сделала эффектный – очень широкие стрелки почти что до ушей. Канье выбрал оверсайз-куртку, джинсы прямого кроя и огромные сапоги, которые в сети называют “рыбацкими”.

Канье Уэст и Джулия Фокс

В тот же день пара, переодевшись, посетила показ Rick Owens. Для этого выхода Джулия выбрала красное платье из латекса с вырезом, огромные ботфорты и черный кожаный плащ, как у Тринити в “Матрице”. Канье тоже был в кожаном и объемным, а главным “аксессуаром” его образа стали белые линзы для глаз.

Напомним, Джулия Фокс и Канье Уэст, который сейчас разводится с женой Ким Кардашьян, впервые вместе попались в объектив папарацци в первых числах января. Спустя несколько дней пара подтвердила свой роман, позже влюбленные вместе сходили поужинать с Мадонной, а неделю назад в журнале Interview появилась авторская колонка Джулии, в которой актриса рассказала, что больше всего ее привлекает в Канье.