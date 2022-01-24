 

“Главclub” могут закрыть на 90 дней за несоблюдение антиковидных мер

24.01.2022, 11:00, Разное
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Соблюдение антиковидных мер в заведении проверили специалисты Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ). Выявлены нарушения во время концерта Ssshhhiiittt!

Посетители концертной площадки не носили средства индивидуальной защиты, не соблюдали социальную дистанцию.

“Одновременно на концертной площадке, по визуальной оценке, находилось более 2 тыс. человек, что физически не позволяло организаторам обеспечить на площадке соблюдение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий”, – рассказал главный инспектор ОАТИ Антон Романов.

За нарушения юридическое лицо могут оштрафовать на 300 тысяч рублей. Если причинен вред здоровью человека, сумма вырастет до миллиона, предприятие закроют на срок до 90 суток, пишет Агентство городских новостей “Москва”.

Ранее специалисты ОАТИ выявили нарушения в торговых комплексах “Каширский двор”, “Трамплин”, “Европолис” и “Калита” Сотрудники и посетители находились на территории магазина без средств индивидуальной защиты, отмечены случаи ношения масок на подбородке.

Из-за стремительного распространения штамма “омикрон” мэр столицы Сергей Собянин продлил до первого апреля 2022 года домашний режим для людей в возрасте старше 60 лет и больных хроническими заболеваниями и требование о переводе на “удаленку” не менее 30% сотрудников предприятий столицы.



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