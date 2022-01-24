Мнение: Как советская школа учила учиться

Разумеется, все эти сегменты дождевых червей, даты смерти средневековых политиков и всякие там круглые-квадратные уравнения — полная ерунда, которая в реальной жизни не пригодится. Разменивать счастливое детство на ворох бесполезных фактов из побитых молью справочников — так себе идея, для совсем уж безнадёжных простаков, которые готовы выменять свою лошадь на курицу или бутылку пшеничного вина.

Однако вы помните, как школа учила нас учиться, учила думать, учила самостоятельно добывать знания? Я перечислю некоторые важные предметы.

1. Мнемоника. Как устроена человеческая память, как правильно запоминать. Метод Цицерона, метод Айвазовского, рифмизация. Приёмы запоминания иностранных слов, способы нахождения закономерностей в случайных последовательностях цифр.

2. Формальная логика. Работа с силлогизмами, проверка умозаключений, логические задачи, парадоксы, фигуры и модусы, понятия, определения, круги Эйлера.

3. Человеческое мышление. Основы философии, мир идей Платона, рефлексия и спекуляция, средневековая схоластика, основные когнитивные искажения, влияние коллектива и привычек на способность здраво мыслить, «народная логика», опасные предрассудки.

4. Риторика. Правила дискуссии, умение спорить и вести конструктивный диалог, умение признавать неправоту и настаивать на своём, практические навыки научной беседы, составление писем, типичные ошибки при передаче информации между коллегами.

5. Психология ученика. Страх перед учёбой, страх ошибок, перфекционизм, отношения с родителями и педагогами, особенности разных школьных возрастов, отличия школьников от школьниц применительно к учёбе, статусные игры, противодействие критикам и школьным хулиганам. Феномены вундеркиндов, отстающих и «трудных» учеников.

6. Мотивация. Обсуждение смысла учёбы в школе, смысла изучения каждого конкретного предмета. Разбор видов мотивации, геймификация. Борьба с прокрастинацией, признаки переутомления, способы поддержания нужной для учёбы физической формы. Регулярные беседы со взрослыми людьми не из школы, которым школьные знания помогли построить хорошую карьеру.

7. Техника работы с информацией. Работа с литературой, скорочтение, стенография, слепая печать, базы данных, работа с картотеками, переписка с библиотеками и научными журналами, обустройство рабочего места дома и в школе.

8. Групповая работа. Совместные исследования, базовая практика преподавания (старшие дети учат младших), работа с помощниками и подчинёнными, работа в разновозрастном коллективе (бок о бок со взрослыми). Изучение разных видов школ (включая экспериментальные), вузов и исследовательских сообществ.

9. Тайм-менеджмент. Планирование времени, расстановка приоритетов. Отсечение маловажных дел, сознательный отказ от чтения или заучивания наизусть второстепенной информации. Делегирование, установка целей, конкретные приёмы экономии учебного времени. Самостоятельная организация учёбы во взрослом возрасте.

10. Источники информации. Доступные энциклопедии и научные журналы, способы проверки качества источников, прямое общение с авторами, участие в реальной работе по составлению нового учебника или научного пособия.

Так вот: в советских школах ничего подобного не было, даже дореволюционного предмета «логика». На излёте сталинской эпохи была попытка реабилитировать логику после гонений двадцатых годов, но закончилась она пшиком. Логику ввели в советские школы буквально на пару лет, а потом снова исключили из программы.

Результат на табло: экономисты несли акции в МММ, инженеры заряжали воду перед телевизором, врачи лечились по методу доктора Малахова. Во-первых, потому, что никто не научил их минимально критическому мышлению. Во-вторых, потому что в школах и вузах учеников напитывали глубокой ненавистью к процессу учёбы, во взрослом возрасте было нормальным не учиться никогда и ничему.

Когда говорят, что школа «учит учиться» или «учит думать», обычно имеют в виду другое. «Педагоги говорили нам, что школа учит учиться, и мы были достаточно наивны, чтобы поверить им на слово».