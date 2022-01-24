17-летняя дочь Константина Меладзе о Вере Брежневой: Мы вообще не общаемся. Я общаюсь только с папой

“Мы вообще не общаемся. Я общаюсь только с папой. Конфликтов никаких не было, вообще ничего не было. Просто я общаюсь только с папой”, – заявила Лия Меладзе, отвечая на вопрос от отношениях с Брежневой.

Она отметила, что при этом поддерживает связь со своим отцом в соцсетях или по телефону.

“Мы каждый день общаемся в соцсетях, звоним по телефону друг другу. Когда он в Киеве, мы всегда вместе проводим время. Желательно, каждый вечер я к нему приезжаю”, – призналась дочь Константина Меладзе.

Контекст:

Лия Меладзе (2004) – дочь Константина Меладзе от первого брака с Яной Сумм. Через два месяца, 1 марта 2022 года, ей исполнится 18 лет. У нее есть старшая родная сестра Алиса (2000) и младший брат Валерий (2005).

В 2013 году супруги заявили о намерении расстаться, а спустя год бывшая жена Меладзе во второй раз вышла замуж.

Осенью 2015 года продюсер женился на экс-солистке группы “ВИА Гра” Вере Брежневой. Общих детей у пары нет.

17 января 2021 года стало известно, что Лия Меладзе приняла участие в слепых прослушиваниях шоу “Голос країни”. Премьера нового сезона этого проекта состоялась 23 января.

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