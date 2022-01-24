24–25 января в Брюсселе пройдет Межпарламентский совет Украина – НАТО

“Программой визита предусмотрено обсуждение ситуации в Украине, приоритетов поддержки НАТО и усиления сотрудничества с Украиной”, – говорится в сообщении.

Возглавит делегацию первый вице-спикер Александр Корниенко. Он также будет модерировать серию выступлений как сопредседатель Межпарламентского совета.

В составе делегации также нардепы от “Слуги народа” Егор Чернев (глава постоянной делегации Верховной Рады в ПА НАТО), Марьяна Безуглая, Александр Мережко, Галина Михайлюк, нардеп от “Голоса” Соломия Бобровская, нардеп от “Европейской солидарности”, глава комитета Рады по евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Как сообщалось на сайте Рады, Межпарламентский совет Украина–НАТО был создан в 1998 году для обеспечения полной прозрачности исполнения Хартии Украина–НАТО, а также для повышения роли парламентов и их участия в сотрудничестве между НАТО и Украиной. С того времени Межпарламентский совет стал более широким форумом, где члены могут обсуждать любые вопросы, представляющие взаимный интерес.

Межпарламентский совет Украина–НАТО собирается дважды в год: один раз в Брюсселе в штаб-квартире НАТО и один раз в Украине. Его заседания также открыты для членов подкомитета политического комитета по вопросам партнерства НАТО.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден говорил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время, отвечая на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что “это еще предстоит увидеть” и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

10-го, 12-го и 13 января 2022 года проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, заявила, что США имеют ряд сценариев на случай вторжения РФ в Украину. В Кремле 17 января ответили, что Москва тоже рассматривает разные сценарии дальнейших действий.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

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