“Простудишь попу и гнездышко”. Никитюк в снегу развела ноги перед камерой

“Дома”, – написала она.

Она позировала сидя в снегу с разведенными ногами. Телеведущая также показала, как играет со своей собакой Рафиком.

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Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

“Встань. А то попу простудишь”, – призвала подписчица zselezeneva.

“Еще и гнездышко”, – добавил bochkarev2862.

Никитюк указала геолокацию – Хмельницкий, хотя 22 января публиковала другие снимки в том же бразе и сообщала, что находится в Карпатах.

Контекст:

Карьера Никитюк на телевидении началась после того, как в 2011 году она приняла участие в программе “Рассмеши комика” на телеканале “Интер”. Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях “Орел и решка” на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на “Интере” и К1.

С 2018 года Никитюк работает на “Новом канале”, где ведет шоу “Кто против блондинок?”, “Le Маршрутка”, “Кто сверху?”.

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