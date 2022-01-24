 

Микродозы арахисового порошка могут спасти от опасной аллергии в раннем возрасте

24.01.2022, 10:52, Разное
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В исследовании группы исследователей из нескольких американских университетов участвовали 146 детей от 1 до 4 лет с аллергией на арахис. Их разделили на две группы, и в одной из них 96 участников ежедневно получали микродозы арахисового порошка, во второй — плацебо. Их родители получили четкие инструкции, в частности — всегда держать под рукой устройство для быстрого введения адреналина на случай анафилактической реакции.

В самом начале исследования дозировка порошка была минимальной — всего 0,1 миллиграмм — и постепенно увеличивалась. Спустя 2,5 года ежедневная доза достигла 2 граммов. За этот период 21 ребенок перенес аллергические реакции, потребовавшие неотложной медицинской помощи. В основном у детей были легкие временные реакции — крапивница (88%), боль в животе (78%), хрипы (75%).

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В финальном части исследования ученые проверили эффективность иммунной терапии с плацебо и дали детям 5 граммов порошка. Постепенное «приучение» к арахису оказалось в 35 раз эффективнее плацебо, и три четверти участников из первой группы достигли ремиссии. Чтобы оценить устойчивость этих улучшений, исследователи повторили этот тест спустя 26 недель и вновь получили обнадеживающие результаты.

Наилучшие показатели были выявлены у детей, которые получали арахисовый порошок начиная с 1 года — стойкие улучшения были выявлены у 71% участников в этой возрастной группе. Среди детей от 2 лет показатели ремиссии были у 35%, от 3 лет и старше — 19%.

«Эти результаты указывают на высокую вероятность ремиссии аллергии на арахис при вмешательстве с раннего возраста», — сообщили авторы исследования.



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