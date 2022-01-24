Специалист рассказал, как предотвратить появление тромбов и атеросклероза

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24.01.2022, 10:52, Разное
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Хунтао Чжан, профессор Пенсильванского университета, пояснил о симптомах, которые указывают на возникновение проблем с сосудами. Специалист также напомнил, как предотвращать появление тромбов и атеросклероза.
Благодаря кровеносным сосудам питательные компоненты могут распределяться по всему организму. Если в сосуде случается затвердение, и он закупоривается, то это может оказаться причиной многих болезней. Эксперт заявил, что больше 70% сосудов заблокированы и существуют симптомы, которые указывают на нарушения.

При блокировании сосудов появляется головная боль, трудности с засыпанием, больной отмечает высокое давление. Головокружение после принятия ванны тоже говорит о проблеме. Если оно появляется больше 5 раз за два дня, то необходимо обращаться к врачу, чтобы предотвратить кровоизлияние в мозг. Понижение кровообращения почечных артерий проявляется дисфункцией почек. У людей пропадает аппетит, появляются отеки конечностей, утомляемость, меняется диурез. Также при закупоривании сосудов может затуманиваться зрение.

Чтобы поддерживать эластичность сосудов и защититься от болезни необходимо в первую очередь бросить курить. В сигаретах есть много компонентов, закупоривающих сосуды и провоцирующих возникновение разных проблем с сосудами и сердцем.

Людям следует обратить внимание и на свой рацион. Употребление блюд с большим количеством сахара, масла, соли приведет к увеличению вязкости крови, что повысит риски возникновения склероза сосудов. Доктор рекомендует следовать трем диетическим принципам вегетарианской и мясной пищи, легкого вкуса и сбалансированного питания.

Также нужна и умеренная физическая нагрузка. Отсутствие активности вызывает обструкцию кровообращения, а умеренные занятия спортом предотвращают затвердение артерий и сердечные болезни.

Людям следует и контролировать собственный вес. Пациенты с ожирением находятся в группе риска сердечно-сосудистых болезней и атеросклероза.

Источник: novostivl.ru



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