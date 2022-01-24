 

Предательство жены и смерти одна за другой: что стало с бывшим мужем Началовой

24.01.2022, 10:16, Разное
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Евгений Алдонин – известный футболист и бывший муж Юлии Началовой. Удивительно, но в свое время супругам удалось разойтись без скандалов и грязи, в отличие от многих других знаменитых пар. В 2019 году, когда певица скончалась, спортсмен взял на себя заботу об их общей дочери Вере. Сегодня многие поклонники восхищаются Алдониным. Несмотря на все трудности, ему удалось сохранить образ порядочного человека и настоящего джентльмена.

Евгений Алдонин и Юлия Началова поженились в 2006 году. Очень скоро на свет появилась их дочка Вера. Казалось, супругам суждено прожить вместе еще много лет. Однако семейное счастье закончилось уже через пять. В 2011 году Алдонин и Началова объявили о расставании, шокировав многих поклонников.

О том, что в семье случился разлад, заговорили еще до развода. Причиной для сплетен стали просочившиеся в Сеть снимки. На фото замужняя артистка проводила время в компании хоккеиста Александра Фролова в одном из американских ресторанов. Несмотря на слухи, Началова отрицала, что причиной для их расставания с мужем стал кто-то третий.

По словам экс-супругов, к разрыву привел их загруженный график и жизнь на расстоянии. Пара разошлась мирно, не устраивая сцен на публику. Только спустя несколько лет, когда исполнительницы уже не стало, Алдонин позволил себе высказаться про ее отношения с Фроловым. Как рассказывал спортсмен в программе “Привет, Андрей!”, ему удалось пережить и принять то, что супруга встретила другого мужчину.

После развода с певицей спортсмен не только снова женился, но и дважды стал отцом. К тому же, ему удалось сохранить теплые отношения с экс-супругой и дочкой Верой. К слову, Началова даже поздравила бывшего мужа и его новую жену Ольгу с пополнением – в 2016 году, спустя три года после свадьбы, у пары родился сын Артем. А вот дочку экс-супруга и его избранницы артистка уже не застала. Анжелика появилась на свет через несколько месяцев после того, как Юлия скончалась.

Уход певицы стал трагедией и для 12-летней Веры, и для Евгения. После смерти Юлии спортсмен заботился не только о том, чтобы его дочь не чувствовала себя одинокой, но и о ее материальном благополучии. В свое время Юлия Началова переписала часть квартиры, подаренной девочке отцом, на возлюбленного-хоккеиста. Однако договориться с Фроловым у Алдонина так и не вышло. Родители артистки были вынуждены выставить квартиру на продажу, чтобы вернуть хоккеисту часть денег.

Со временем беды в жизни Евгения, казалось, отступили. Рядом была любимая жена и двое маленьких детей, а подросшая Вера не только стала настоящей красавицей, но и успела проявить себя как певица. Однако в 2021 году футболист потерял еще одну важную для себя женщину. Елена, мама Евгения, скончалась 9 ноября. Остается надеяться, что больше в жизни спортсмена не будет места трагедиям.



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