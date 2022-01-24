 

В Украине за сутки привили от коронавируса 22,5 тыс. человек

24.01.2022, 10:12, Новости дня
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Первую дозу получили 8280 человек, вторую дозу – 8835 человек, дополнительную дозу получили 87 человек, бустерную дозу – 5339 человек.

Всего с начала вакцинальной кампании получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса 15 164 116 человек. Получили две дозы – 14 466 084 человека, дополнительную дозу – 13 108 человек, бустерную дозу – 208 784 человека. В общей сложности сделано 29 852 092 прививки.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/302554951898728

Большинство прививок, по данным Минздрава, делали в воскресенье вакциной от Pfizer (16 032). Всего использовали четыре вакцины. 

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.

22 декабря Минздрав разрешил третью ревакцинальную дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января Минздрав Украины разрешил бустерную дозу вакцины против коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет. Ее можно получить не ранее, чем через шесть месяцев после завершения основного курса вакцинации.

20 января 2022 года в Минздраве объявили о начале новой вспышки коронавирусной инфекции.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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