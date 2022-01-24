 

Клава Кока порадовала поклонников выздоровевшим видом: “Зима покинула чат”

24.01.2022, 10:07, Разное
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Популярная певица Клавдия Высокова, выступающая под сценическим псевдонимом Клава Кока, разместила на своей странице в Instagram фотоколлаж с демонстрацией экзотических курортных видов. Публикация знаменитости вызвала массу восторженных отзывов от подписчиков.
Стоит напомнить, что еще полторы недели назад Клаву Коку, проводящую свой зимний отпуск в Куршевеле, постигла весьма досадная неприятность: во время катания на лыжах красотка повредила себе ногу. Дальнейший вояж по Земному шару она продолжила уже с тростью, и поклонники не на шутку начали переживать о состоянии её здоровья. Впрочем, свежая публикация в микроблоге исполнительницы продемонстрировала, что последняя уже в хорошей форме. Кадры мини-подборки фото демонстрируют звезду на Мальдивах, уже без вспомогательных приспособлений и в купальнике, излучающей цветущий вид и солнечную улыбку. “Зима покинула чат”, – такой позитивной тирадой сопроводила коллаж хозяйка аккаунта.

Изображение взято с: [email protected]
Многочисленные фолловеры Клавы Коки с воодушевлением восприняли такое быстрое её выздоровление и пожелали прекрасного времяпрепровождения и настроения. Поклонников традиционно порадовала стройная фигура любимицы, доставляющая, по их словам, истинное эстетическое наслаждение. За считанные часты после опубликования пост набрал более 150 тысяч “лайков”.



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