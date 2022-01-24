 

Долгое ношение 3D-очков может быть опасным

24.01.2022, 10:07, Разное
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Эксперт комитета Госдумы по охране здоровья, врач-офтальмолог Татьяна Шилова рассказала, что у людей с плохим зрением очки для просмотра 3D изображений вызывают головные боли.
С помощью специальных очков изображение в 3D могут видеть только люди, способные иметь стереоскопическое зрение, объясняет Татьяна Шилова. То есть, даже если человек неплохо видит, это не означает, что он способен увидеть эффект от аксессуара. Чтобы узнать наверняка наличие такой способности, достаточно пройти специальный тест у офтальмолога.

Если утомлять глаза со слабым зрением 3D-очками, то велика вероятность получить головные боли и даже снижение остроты зрения. Людям с косоглазием такой аксессуар в принципе противопоказан. Поэтому врач рекомендует перед использованием очков пройти осмотр у офтальмолога, пишет портал “Политэксперт”.

Источник: mockva.ru



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