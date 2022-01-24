Для 38 процентов жителей ЦФО 2021 год был хуже 2020-го

24.01.2022, 10:00, Детали

Теги: Безработица, Общество, Работа

Служба исследований hh.ru провела опрос среди соискателей из ЦФО, в том числе из Ярославской области и выяснила, каковы их ожидания от 2022 года.

Лишь 29% опрошенных жителей ЦФО сообщили, что для них 2021 год прошел лучше, чем предыдущий, еще 20% не видят принципиальных отличий, а для 38% 2021 год был хуже 2020-го. Еще 13% затруднились ответить. Позитивную оценку чаще давали респонденты 18-24 лет (36% из них ответили, что год был лучше), негативную – люди в возрасте 45-54 года (48%) и старше 55 лет (46%).

В профессиональном разрезе год оказался более благоприятным для юристов (41%), банковских служащих (35%) и представителей сферы искусства и медиа (31%). Хуже, чем 2020-й, уходящих год был для работников транспортной сферы.

В целом 36% жителей ЦФО прогнозируют свое положение на рынке труда в наступающем году как позитивное, 19% – как стабильное, 30% дают негативную оценку. Наиболее оптимистично смотрят на развитие своей карьеры в 2022 году ИТ-специалисты (47%), специалисты по управлению персоналом (42%) и маркетологи (41%). Негативных взглядов чаще придерживаются рабочий персонал, административный персонал и специалисты по продажам (по 41%).

При этом в hh.ru отмечают, что средняя предлагаемая зарплата дворника в Ярославской области в январе составляет 16 тысяч рублей. Чаще всего предложения размещаются компаниями из профессиональных областей «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование», «Розничная торговля», и «Домашний персонал».

В 96% случаев опыт работы от дворника не требуется. Большинство вакансий (70%) предусматривают полную занятость на полный рабочий день (57%). Из требований работодатели чаще всего предъявляют ответственность, исполнительность, аккуратность и пунктуальность.

Средняя ожидаемая заработная плата соискателей на вакансию дворника составляет 17 тысяч рублей. Около трети соискателей имеют опыт работы более 6 лет, а половина не имеет опыта работы. 74% рассчитывают работать полный день.

Самым высокооплачиваем предложением для дворника (заработная плата от 25 до 27 тысяч рублей) в январе стала вакансия «Дворник/разнорабочий», размещенная энерготехнологической производственной компанией.

Предложением с наиболее низкой оплатой (3,5 тысячи рублей) оказалась вакансия дворника, размещенная компанией по управлению и эксплуатации недвижимости.

В тоже время, с начала года в Ярославской области было размещено более 3,2 тысяч вакансий для соискателей без опыта работы. Чаще всего это вакансии, размещенные в профессиональных областях «продажи» – 41%, «административный персонал» – 19% и «рабочий персонал» – 17%.

По отраслям компаний, размещающих анализируемые вакансии, наибольшее количество представлено в отраслях розничной торговли, информационных технологий и услуг для бизнеса.

Соискателям предлагается полная занятость (89% предложений), частичная занятость (10%), стажировка (1%). По графику работы большинство вакансий предполагают полный день (61%). Предложения со сменным графиком составили 22%, с гибким графиком – 9%. 6% работодателей предлагают удаленную работу и 2% – вахту.

Средняя предлагаемая зарплата в вакансиях для соискателей без опыта работы – 35 тысяч рублей.