Иммунолог спрогнозировал окончание пандемии

Пандемия коронавируса в планетарном масштабе может закончиться уже в 2022 году, рассказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Говоря об «омикроне», эксперт выразил мнение, что акцентировать внимание нужно не на максимальных показателях прироста выявленных зараженных . Главное – дифференцировать заболевания на ранних сроках, чтобы пациенты с легким течением заболевания («омикрон»-ОРВИ) могли лечиться амбулаторно, дома, а система здравоохранения не была перегружена излишней госпитализацией, передает РИА «Новости».

Эксперт также отметил, что в России сложно прогнозировать окончание новой волны коронавируса, связанной с «омикроном», из-за специфических транспортных связей внутри страны, которые в основном идут через Москву. Для этого надо хорошо знать коммуникативную карту страны, отметил он.

По его словам, «задача» «омикрона» – массивный «засев» планеты, без многочисленных погибших. В результате вирус «найдет» нового хозяина, так как человечество сформировало тормозящий коллективный иммунитет. В результате образуется новая природно очаговая инфекция, подобная, например, Эболе.

«Надо считать планетарный масштаб. Я считаю, в планетарном масштабе в течение года это закончится однозначно, даже дойдет до самых дальних островов в Тихом океане», – добавил Жемчугов.

Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса может завершиться в 2022 году.