В Армении заявили о возможности отзыва заявления об отставке президента

Президент Армении Армен Саркисян имеет возможность в течение недели отозвать отставку, сообщил председатель Национального собрания (парламента) Армении Ален Симонян.

Он пояснил, что в соответствии с регламентом парламента, если в течение недели после сообщения об отставке должностное лицо в письменном виде отзывает свое заявление, то председатель Нацсобрания выступает с заявлением об этом, передает РИА «Новости».

В противном случае составляется протокол о прекращении полномочий нынешнего президента.

«Отставка считается принятой с момента опубликования протокола», – добавил Симонян.

Накануне президент Армении подал в отставку, объяснив свое решение тем, что у него нет инструментов для влияния на внутреннюю и внешнюю политику страны, так как Армения представляет собой президентскую республику по форме, но не по содержанию.