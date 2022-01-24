Горевший в Черном море танкер решили отбуксировать в Керчь

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24.01.2022, 9:50, Новости дня
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Горевший в Черном море танкер «Almuntazah» планируют отбуксировать на судоремонтный завод в Керчи, рассказал представитель экстренных служб.

«По состоянию на 06.00 мск понедельника к танкеру пришвартовали теплоход «Пингвин» для дальнейшей буксировки на судоремонтный завод в порту Керчь», – сообщил источник РИА «Новости». Он добавил, что угрозы разгерметизации емкостей с мазутом после пожара на танкере нет. По данным СК, экипаж судна, в составе которого семь граждан России, был снят с борта. Пострадавших нет, угрозы окружающей среде не фиксировалось. Все очаги горения удалось ликвидировать при помощи аэрозольных шашек.

«В ходе проведенной разведки очаги горения не обнаружены», – сказал источник.

По его словам, тушение возгорания на судне проводилось при помощи аэрозольных шашек. К ликвидации последствий пожара привлекались в общей сложности 27 человек и три единицы техники.

Напомним, в воскресенье в акватории Черного моря в пяти километрах от мыса Железный рог недалеко от Тамани загорелся танкер «Almuntazah» (принадлежит Великобритании, ходит под флагом Коморских Островов). Из Новороссийска к месту пожара прибыли два многофункциональных аварийно-спасательных судна «Спасатель Демидов» и «Меркурий».



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