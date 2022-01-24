 

Не стало дизайнера Тьерри Мюглера

24.01.2022, 9:14, Разное
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Этой ночью стало известно о смерти Тьерри Мюглера. Ему было 73 года. В официальном аккаунте французского дизайнера в Instagram сообщается, что он умер в воскресенье, 23 января, от “естественных причин”. Эту информацию подтвердил Жан-Батист Ружо, менеджер Тьерри Мюглера.

Дом моды Мюглера с глубокой скорбью сообщает о кончине господина Манфреда Тьерри Мюглера. Визионер, чье воображение как кутюрье, парфюмера и имиджмейкера дало возможность людям во всем мире быть смелее и мечтать о большем день ото дня, – гласит заявление в официальном аккаунте бренда в Instagram.

Новость стала шоком для модной индустрии: в комментариях к посту в личном блоге Мюглера реакции оставили Белла Хадид, Карла Бруни, Хайди Клум, Шанина Шейк, Сара Сампайо, Винни Харлоу, Эвелина Хромченко, а также Джорджия Мэй Джаггер, Ванесса Хадженс и другие знаменитости. Такая реакция неудивительна – мир моды еще не оправился от смерти модного эксперта и журналиста Андре Леона Телли, которого не стало меньше недели назад.

Тьерри Мюглер родился в Страсбурге в декабре 1948 года. Он приехал в Париж в возрасте 20 лет и создал свой собственный бренд одежды Cafe de Paris в 1973 году, а через год он основал дом Thierry Mugler. В своих работах он сочетал классику и современные тенденции, создавая нечто уникальное. Правда, популярность к дизайнеру пришла только в 1980-е. В 1992 году у него появился одноименный парфюмерный бренд. В конце 90-х дизайнер переехал в Нью-Йорк.

В 2002 году Мюглер покинул пост креативного директора своего дома моды (в 2013-м – пост директора парфюмерной марки), но продолжал творить: он выпускал свои коллекции и устраивал модные шоу, создавал костюмы для труппы Цирка Дю Солей, в 2009-м стал персональным стилистом Бейонсе и начал создавать костюмы для ее выступлений. В 2015 году этот дизайнер выпустил первую коллекцию сумок под своим именем. Одной из последних его работ стала коллекция одежды, которая была представлена в рамках виртуального модного шоу. В нем приняли участие Белла, дочь Мадонны Лурдес Леон и другие.

Внешность дизайнера сильно изменилась несколько лет назад из-за несчастного случая: во время тренировки в спортзале Мюглер уронил себе на голову штангу, из-за чего его лицо подверглось вмешательству пластических хирургов.

Тьерри Мюглер, 1987 год



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