В рассекреченных архивах Вермахта нашли план поставки 300 млн тонн баварского пива на оккупированные территории СССР

Командование Бундесвера рассекретило 11 тыс. документов времён Великой Отечественной войны, в том числе производственно-поставочные планы государственного пивного концерна Третьего Рейха.

В документах есть свидетельства того, что нацисты планировали поставлять в оккупированную зону СССР баварское пиво.

Согласно распоряжениям, полученным от верховного командования Союзом нацистских пивоваров в Мюнхене, в 1941-1945 годах планировалось произвести 300 млн тонн пива марок «Весёлый Адольф», «Бирюгенд» и «Баварское нефильтрованное», которые предназначались для бесплатной раздачи жителям оккупированных территорий. Так, только в 1941 году только на Украине планировалось распределись свыше 16 млн тонн пива.

Также в архивах нашли показания свидетелей, видевших, как каратели Вермахта, захватив деревню в современной Белоруссии, раздавали её взрослым жителям пивные кружки, а детям – сахарных петушков на палочке.

Производством баварского пива для жителей оккупированных территорий должны были заниматься пленники концлагерей на территории Польши, Белоруссии и Литвы.

– Раскрытые архивы подтверждают правоту экспертов и историков, считающих, что в случае поражения СССР в войне с Третьим Рейхом его жители пили бы баварское. Мы теперь точно знаем, где это баварское должны были произвести, каким образом планировалось поставлять его на оккупированные территории и распределять среди жителей. Если бы не преступная деятельность партизан, нарушавшая законодательство, установленное военными комендатурами, жители СССР бы наслаждались продукцией баварских пивоваров с самого момента капитуляции, – считает военный эксперт Аркадий Бабченко.

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