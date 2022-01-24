 

Боевики на Донбассе 10 раз за сутки нарушили перемирие, ранен украинский военный – штаб ООС

24.01.2022, 9:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня, восемь из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения”, – говорится в сообщении. 

По данным штаба, боевики устраивали обстрелы в направлении Водяного, Катериновки, вблизи Попасной, Новозвановки, Причепиловки. Оккупанты открывали огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и артиллерии калибра 122 мм.

“В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Военный находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное”, – говорится в сводке.

В штабе почеркнули, что украинские военнослужащие открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

“По состоянию на 7.00 текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано”, – добавили в штабе.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/299101092245208

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. “Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой для реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей”, – подчеркивалось в сообщении ОП.

27 июля 2020 года на Донбассе вступил в силу полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.

С начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены, проинформировали в Генштабе ВСУ 23 декабря.

22 декабря 2021 года, перед новогодними и рождественскими праздниками, трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые же сутки.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.11 / Экс-главу украинской военной разведки Бурбу охраняет МВД – глава ГУР

07.09 / Лавров упрекнул Запад в использовании коронавируса для сведения счетов

10.01 / В Японии из-за снегопада в пробках застряли более тысячи автомобилей

16.04 / В Моршине проведут эксперимент – хотят вакцинировать от COVID-19 все население

06.02 / Fitch подтвердило рейтинг РФ на инвестиционном уровне

08.11 / Модель Skoda Fabia вышла на европейский рынок в новом исполнении Emotion

21.02 / Зеленский ввел санкции против сети магазинов «Спортмастер»

25.01 / В Госдуме решили подсчитать «пострадавших» на несанкционированных акциях

29.01 / Зеленский предложил сделать мем “фейспалм” логотипом “Батьківщини” из-за пяти референдумов Тимошенко

22.07 / Названа дата начала суда над Ефремовым

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика