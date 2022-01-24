Летчики РФ и Сирии провели первое совместное воздушное патрулирование

Военные летчики РФ и Сирии провели первое совместное воздушное патрулирование над территорией САР.

Российские Воздушно-космические силы были представлены истребителями Су-34, Су-35 и самолетами дальнего радиолокационного обнаружения А-50. От сирийской стороны в патрулировании приняли участие Миг-23 и Миг-29, передает РИА «Новости».

Российские летчики совершили взлет с авиабазы Хмеймим, сирийские – с аэродромов Сейкаль и Думэйр в окрестностях Дамаска. В ходе патрулирования сирийские летчики отвечали за контроль воздушного пространства и истребительное прикрытие, российские экипажи отрабатывали удары по наземным целям.

Маршрут патрулирования пролегал вдоль Голанских высот, затем по южной границе, вверх вдоль Евфрата и над северными районами Сирийской Арабской Республики. Кроме того, в ходе патрулирования были проведены учебные пуски ракет по воздушным целям и поражены наземные мишени на одном из полигонов, расположенном в центральной части страны. Такие совместные полеты должны стать регулярными.

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