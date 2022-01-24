 

Летчики РФ и Сирии провели первое совместное воздушное патрулирование

24.01.2022, 9:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Военные летчики РФ и Сирии провели первое совместное воздушное патрулирование над территорией САР.

Российские Воздушно-космические силы были представлены истребителями Су-34, Су-35 и самолетами дальнего радиолокационного обнаружения А-50. От сирийской стороны в патрулировании приняли участие Миг-23 и Миг-29, передает РИА «Новости».

Российские летчики совершили взлет с авиабазы Хмеймим, сирийские – с аэродромов Сейкаль и Думэйр в окрестностях Дамаска. В ходе патрулирования сирийские летчики отвечали за контроль воздушного пространства и истребительное прикрытие, российские экипажи отрабатывали удары по наземным целям.

Маршрут патрулирования пролегал вдоль Голанских высот, затем по южной границе, вверх вдоль Евфрата и над северными районами Сирийской Арабской Республики. Кроме того, в ходе патрулирования были проведены учебные пуски ракет по воздушным целям и поражены наземные мишени на одном из полигонов, расположенном в центральной части страны. Такие совместные полеты должны стать регулярными.

Ранее МиГ-31К с «Кинжалами» уничтожили «противника» на учениях в Средиземноморье.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.12 / Бывшему врио главы фискальной службы Украины объявили подозрение в превышении власти – ГБР

28.09 / Франция назвала условие визита Макрона в Россию

03.11 / JDD – Алжир ведёт себя, как Россия, — использует газ в политических конфликтах

04.10 / Переговоры Еврокомиссии и Великобритании об отношениях после Brexit. Стороны признали “значительные расхождения”

21.08 / В Закарпатской области произошел взрыв на заправке, пострадали два человека

20.06 / Специалисты и техника Донского спасательного центра направлены в Крым

14.07 / Путин и Лукашенко поручили правительствам совместно противодействовать санкциям Запада

31.03 / В УЕФА разрешили делать пять замен в матчах ЧЕ и финале Лиги наций-2021

23.11 / В церкви в Калифорнии зарезали двух человек

03.07 / Девочка с ножом защищала пьяную мать: историей занимаются правозащитники и следователи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика