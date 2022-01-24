 

Стали известны сроки первого полета БПЛА «Охотник» с плоским крылом

24.01.2022, 9:06, Новости дня
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Испытания второго образца тяжелого ударного беспилотника «Охотник», оснащенного плоским соплом, планируют начать в июле этого года, сообщил источник в авиастроительной отрасли.

«Летные испытания <…> предварительно планируется начать с июля этого года», – сообщил источник РИА «Новости».

Ранее замминистра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил, что выкатка первого летного образца новейшего российского ударного беспилотника (БПЛА) С-70 «Охотник» состоялась на Новосибирском авиационном заводе (НАЗ) имени Чкалова.



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