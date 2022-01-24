Стали известны сроки первого полета БПЛА «Охотник» с плоским крылом

Испытания второго образца тяжелого ударного беспилотника «Охотник», оснащенного плоским соплом, планируют начать в июле этого года, сообщил источник в авиастроительной отрасли.

«Летные испытания <…> предварительно планируется начать с июля этого года», – сообщил источник РИА «Новости».

Ранее замминистра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил, что выкатка первого летного образца новейшего российского ударного беспилотника (БПЛА) С-70 «Охотник» состоялась на Новосибирском авиационном заводе (НАЗ) имени Чкалова.