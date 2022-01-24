Украинских резервистов вооружили столетними пулеметами

Бойцы территориальной обороны в Киеве обучаются применению довоенных пулеметов Дегтярева образца 1927 года, сообщил депутат Рады Максим Бужанский.

ДП (Дегтярев пехотный) представляет собой один из первых образцов стрелкового оружия, созданных во времена СССР. Сейчас с таким вооружением учатся обращаться киевские резервисты, передает РИА «Новости».

«Вот в этом месте стало интересно, что это за школа пулеметчиков-реконструкторов и под какой боеприпас это чудо техники. В смысле, боеприпас тоже 1927 года, или есть новее, времен Финской войны (1939–1940 годов)?» – отметил депутат.

Ранее министр обороны страны Алексей Резников сообщил, что вторая партия американского оружия общим весом более 80 тонн доставлена на Украину.

В прошлую среду замминистра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи сообщил, что Британия поставила Украине несколько тысяч противотанковых управляемых ракет в условиях якобы существующей «серьезной вероятности российского вторжения». При этом министр обороны Британии Бен Уоллес заявлял, что поставляемые Украине системы «не являются стратегическим оружием» и поэтому «не представляют угрозы для России».