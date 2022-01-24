 

Эксперт пояснил, зачем нужно менять SIM-карты

24.01.2022, 9:04, Новости дня
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По словам Григория Лысенко из компании Yota, в телефоне нужно менять SIM-карты в среднем один раз в пять лет. Если вы постоянно переставляете ее из одного слота в другой, то замену придется совершить намного раньше.

Проблема в том, что любая SIM-карта изнашивается и со временем все хуже выполняет свои функции. Со старыми SIM-картами мобильные аппараты часто не могут поддерживать надлежащее качество связи.

Вообще-то, любая SIM-карта чем-то похожа на основной накопитель данных. Это как жесткий диск, на который постоянно записываю новую информацию, стирая с него старую. Меняйте SIM-карту при первой удобной возможности. Это не вредно. Впрочем, есть случаи, когда SIM-карты служили по полтора десятилетия, не создавая для пользователя никаких видимых проблем.



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