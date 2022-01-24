Аргентинский фермер нашел своих коров выпотрошенными

В Аргентине местный фермер нашел трех своих коров с вырезанными органами.

Что-то странное происходит в Аргентине на ферме Уго Валенсуэлы, что рядом с городом Эскина. За последние два месяца он находит уже третью свою корову изувеченной и с вырезанным языком, выменем и половыми органами.

По словам Уго, если что-то подобное случится с еще одной его коровой, он не выдержит и вызовет ветеринара для научного изучения этого явления.

– Чистые порезы, нет следов кровотечения, нет даже следов, указывающих на то, что животное пыталось убежать или сопротивляться. Как будто оно упало замертво на месте. У коровы нет языка, вымени и репродуктивных органов, — рассказывает владелец ранчо журналистам.

Еще один поразительный факт заключается в том, что животные, любящие поедать падаль, отказываются приближаться к останкам найденной коровы, в частности собаки и каракары (хищные птицы).

Это уже третье подобное нападение за короткое время. Две другие коровы Уго Валенсуэлы также были найдены изувеченными в том же районе поля. К слову, это поле находится примерно в 400 метрах от шоссе и недалеко от домов других селян.

– Когда такое происходит один или даже два раза, человек воспринимает это как нечто любопытное или случайное. Но после третьей дохлой коровы за два месяца, это беспокоит все больше. Это также наносит мне экономический ущерб. Надеюсь, что это не повторится, но если это произойдет, я готов вызвать ветеринара, чтобы попытаться выяснить, что происходит, — предупредил фермер.

– Ближайшие мои соседи находятся примерно в 400 метрах, но никто ничего не видел. Удаление языка, вымени и репродуктивных органов присутствует во всех трех случаях. Это чистые порезы, без следов крови и без отпечатков от лап животных или ног людей вокруг.

– Это поразительно, потому что это были здоровые коровы. Каждый день идешь по полю и видишь, что на ферме нет больных животных и вдруг появляется мертвая и изуродованная корова. Поражает и ее поведение: когда корова чем-то сильно заболевает, то обычно видно, если она лежала, а потом пыталась встать, но тут нет никаких похожих следов.

– Логического объяснения я тут не вижу. Я надеюсь, что это больше не повторится, но если это произойдет снова, я подумываю позвонить ветеринару, чтобы попросить провести вскрытие и, таким образом, раскрыть кое-что из этой тайны.

Фермер еще не сообщал о нападениях на его коров местной полиции или кому-то из властей, но раздумывает установить в этом месте камеры наблюдения.

Многие местные жители уже успели обвинить в этих нападениях чупакабру – мифическое создание, нападающие на домашний скот и убивающее его, выпивая кровь через мелкие проколы. Для Аргентины и многих других стран Южной Америки чупакабра уже много лет основная причина всех странных и загадочных нападений на фермерских животных, однако никаких реальных доказательств так и не было представлено.

Уго уверен, что на его коров нападал явно не человек.

– Если бы человек хотел украсть корову, чтобы съесть, он бы не стал вырезать у нее вымя или язык. Из-за таких случаев миф о чупакабре увеличивается. Есть поля, где подобные вещи происходили на протяжении 6-7 лет и люди там обвиняют чупакабру, – говорит Уго. – В моем случае это всегда происходит в одном и том же секторе поля. Таким образом, для контроля я могу попробовать установить тут камеры или другие устройства наблюдения.

Стоит напомнить, что подобные случаи ранее уже были зарегистрированы в различных сельских районах Эскины, в частности в 2013, 2018 и 2019 годах.