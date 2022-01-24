 

«Если очень нужно, то нападайте» – Си Цзиньпин

24.01.2022, 8:51, Разное
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Накануне Олимпиады секретарь ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин встретился с олимпийцами, которые будут представлять Поднебесную на соревнованиях.

Особого внимания главы государства удостоились хоккеисты. Сборная Китая будет представлена в хоккейном турнире Олимпиады впервые.

– Сам я не слежу за хоккеем, но рад, что он развивается. Меня проинформировали, что мы не являемся фаворитами соревнований, но я прошу вас проявить командный дух. Вы представляете одну из величайших стран мира и не должны играть спустя рукава. Если нужно защищайтесь, если очень нужно, то нападайте, а остальное вам расскажет тренер, – поприветствовал спортсменов Си Цзиньпин.

Капитан сборной Китая Михаил Абрамов подарил лидеру нации хоккейный свитер с №1. Глава ЦК КПК пообещал наградить спортсменов поездкой в санатории Синьцзян-Уйгурского автономного района.

На Олимпиаде в групповом этапе китайские хоккеисты встретятся с командами Канады, США и Германии.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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