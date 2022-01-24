На Марсе обнаружили «базу инопланетян»

Известный уфолог и виртуальный археолог Скотт Уоринг сообщил о своей очередной находке на снимках поверхности Марса, полученных аппаратом NASA.

В одном из кратеров исследователь обнаружил под слоем песка и грязи странную структуру, напоминающую заброшенную древнюю постройку.

Уоринг считает, что постройке много тысяч лет, и если бы кто-то из археологов обнаружил ее на Земле, то наверняка бы посчитал ее останками древней гробницы египетского царя.

Уфолог сетует на то, что сейчас эту загадочную постройку нельзя изучить более тщательно и остается только ждать, когда новые миссии на Марс, возможно, помогут раскрыть эту тайну.