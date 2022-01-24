“Военные действия могут начаться в любой момент”. Госдеп разрешил своим дипломатам покинуть Украину

“Санкционированный отъезд дает этим работникам возможность уехать, если они хотят; их выезд не обязателен. Обязательный отъезд для членов семей требует, чтобы семьи покинули страну”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что статус распоряжения об отъезде будет пересмотрен не позднее, чем через 30 дней.

Госдеп США дал разрешение на выезд дипмиссии в Украине “как особое предостережение из-за постоянных усилий России по дестабилизации страны и подрыву безопасности граждан Украины и других лиц, посещающих Украину или проживающих в ней”.

Держдепартамент США ухвалив рішення дозволити виїзд державних службовців з дипломатичної місії в Україні, як особливу пересторогу через постійні зусилля Росії з дестабілізації країни та підриву безпеки громадян України й інших осіб, які відвідують Україну або проживають в Україні

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) January 24, 2022

Кроме того, ведомство обновило четвертый уровень опасности по путешествиям в Украину для граждан США: “Не путешествуйте из-за усиления угроз значительных военных действий России против Украины”. Отмечается, что рекомендация по путешествиям уже была на четвертом уровне – из-за COVID-19.

“Как сказал президент [Джо] Байден, военные действия России могут начаться в любой момент, и правительство Соединенных Штатов не сможет эвакуировать американских граждан в столь непредсказуемой ситуации”, – сообщили в посольстве. Гражданам США, находящимся сейчас в Украине, рекомендовали самостоятельно спланировать способы покинуть страну.

В посольстве отметили, что проводили консультации с украинским правительством по этому шагу и координируют свои действия с посольствами стран НАТО и стран-партнеров в Киеве.

“Посольство США в Киеве остается открытым для регулярной работы. Решение об отъезде никак не повлияет на нашу приверженность поиску дипломатического решения относительно тревожного наращивания сил России в Украине и вокруг нее”, – говорится в сообщении.

Більшість консульських послуг будуть надаватись і надалі, і ми готові задовольнити підвищений попит на консульські послуги, хоча наразі посольство має обмежені можливості для оформлення неімміграційних віз через обмеження COVID-19.

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) January 24, 2022

На сайте Госдепартамента США 23 января была опубликована также стенограмма брифинга двух высокопоставленных чиновников ведомства, которые разъясняли это решение.

Один из них подчеркнул, что “условия безопасности, особенно вдоль границ Украины, в оккупированном Россией Крыму и на востоке Украины, контролируемом Россией, непредсказуемы и могут ухудшиться без предупреждения”

“Я также хочу прояснить, что мы не говорим, что знаем, что это произойдет. Никто из нас не знает, что решит президент [Владимир] Путин. И в то же время, когда мы осуществляем это благоразумное планирование и принимаем эти меры, мы по-прежнему очень заинтересованы в дипломатическом пути.”, – заявил чиновник.

Представители Госдепа также подчеркнули, что гражданам США, которые в настоящее время находятся в Украине, рекомендуют рассмотреть возможность выезда сейчас, используя коммерческие или частные транспортные средства.

Чиновники не смогли сказать, сколько граждан США сейчас может находиться в Украине. “Граждане США не обязаны регистрировать у нас свои поездки в другую страну, и мы не ведем полные списки граждан США, проживающих за границей… Многие граждане США имеют двойное гражданство и въезжают в Украину по своим украинским паспортам, поэтому у нас также не будет данных от официальных лиц принимающей страны”, – заявил один из них.

В коне предыдущей недели CNN и Bloomberg сообщали, что на фоне угрозы вторжения России в Украину США рассматривают вопрос эвакуации из страны семей американских дипломатов. По данным близкого к украинскому правительству источника CNN, президент Владимир Зеленский разговаривал по этому поводу с госсекретарем США Энтони Блинкеном и сказал ему, что если Соединенные Штаты предпримут такой “драматический шаг”, то это будет “чрезмерной реакцией”.

До того, 17 января, The New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника СБУ сообщила о начале эвакуации в РФ семей российских дипломатов.

В России такие сообщения назвали провокацией.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

17 декабря 2021 года на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении” и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10-го, 12-го и 13 января проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, что США имеют 18 различных сценариев на случай вторжения России в Украину. В Кремле ответили, что “тоже разные сценарии рассматривают”.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

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