Простила бывшего мужа и “разлучницу”: как сейчас живет звезда фильма «Сердца трех» Алена Хмельницкая

Алена Хмельницкая не только талантливая актриса, популярность к которой пришла после выхода на экраны мини-сериала «Сердца трех» и «Сердца трех-2». Долгое время она считалась одной из самых красивых актрис отечественного кинематографа. Почти 20 лет Алена прожила в счастливом браке с режиссером Тиграном Кеосаяном и, несмотря на развод, по сей день поддерживает теплые отношения с ним и его новой женой.

Творческий путь

Алена Хмельницкая родилась в семье артистов балета Большого театра. Она была их поздним единственным ребенком. Но родители на собственном примере показывали дочери, как нужно жить, любить, работать, относиться к людям. Именно благодаря им Алена выросла счастливым и самодостаточным человеком.

Актрисой она решила стать еще в десятилетнем возрасте. Тогда маму Алены пригласили в качестве балетмейстера участвовать в постановке «Юноны и Авось» в театр «Ленком». После того как Алена попала на первую репетицию, она стала регулярно приходить в театр и не пропускала ни одной премьеры.

В 1990 году она пришла работать в «Ленком» актрисой, а позже ей даже доверили роль Кончиты в любимом спектакле. Театр актриса покинула в 1994 году, полностью посвятив себя кинематографу.

С миром кино Алена познакомилась в 12 лет, сыграв внучку в музыкальном фильме «Карамболина-карамболетта». В 1992 году она была утверждена на роль Леонсии в картину «Сердца трех», а после снималась в основном в фильмах своего мужа-режиссера.

Счастливый брак и дети актрисы

Первый серьезный роман у Алены случился в 15-летнем возрасте. Избранником актрисы стал 31-летний Андрей Деллос – лучший друг Валерия Золотухина. Алену не смущала большая разница в возрасте. Вскоре после знакомства влюбленные стали жить в квартире актрисы. Но до свадьбы дело так и не дошло, актер эмигрировал во Францию и женился на богатой француженке.

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С Тиграном Кеосаяном Алена познакомилась в начале 90-х годов. В 1993 году они поженились, а еще через год у родилась дочь Александра.

В 2010 году у Тиграна и Алены родилась вторая дочь – Ксения. А через три года Тигран ушел из семье к своей беременной любовнице. Ею оказалась главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. Официально брак между Аленой Хмельницкой и Тиграном Кеосаяном был расторгнут в августе 2014 года, а еще через месяц Маргарита родила режиссеру второго общего ребенка – на этот раз сына.

Как сейчас живет Алена Хмельницкая

После развода актриса не была долго одна. Сначала она какое-то время встречалась с PR-директором компании «Мегафон» Петром Лидовым, а затем познакомилась со своим нынешним мужем – 37-летним Александром Синюшиным. Новый избранник Алены Хмельницкой владеет компанией, которая сдает в аренду световое и звуковое оборудование для проведения различных мероприятий. Уже 6 лет влюбленные живут вместе.

Недавно 51-летняя Алена Хмельницкая стала гостьей программы «Секрет на миллион». Она призналась, что давно простила бывшего мужа и его любовницу, которую сейчас считает едва ли не своей лучшей подругой.

А что касается того, чтобы подарить молодому мужу ребенка, Алена назвала это безответственным шагом, чем поставила Леру Кудрявцеву в неудобное положение.