 

В Японии озаботились российской «святыней ядерной стратегии»

24.01.2022, 8:22, Новости дня
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Россия превращает Охотское море в «святыню ядерной стратегии», пишет японское издание «Тюнити симбун».

По мнению автора статьи, подобные шаги официальная Москва предпринимает с целью защитить свои атомные подводные лодки с баллистическими ракетами от нападения противника. Кроме того, РФ придерживается стратегии использования Охотского моря в качестве форпоста, чтобы не дать потенциальному противнику подойти близко к границам, передает РИА «Новости».

В материале рассказывается о поселке Рыбачий, где базируются субмарины Тихоокеанского флота. В первые десять лет после распада СССР жить там было тяжело, тогда как сейчас в поселке созданы хорошие условия, констатирует автор статьи. Возродил Рыбачий, как отмечает газета, президент РФ Владимир Путин, который в начале 2000-х годов отклонил предложение Генерального штаба об упразднении базы подводных лодок.

«Вскоре в Рыбачьем разместят две новые современные ПЛАРБ проекта «Борей» и две субмарины с крылатыми ракетами проекта «Ясень». Японию беспокоит то, что этот вопрос переплетается с проблемой «северных территорий», – сетует журналист.

Напомним, в конце октября начальник штаба командования подводных сил ТОФ контр-адмирал Аркадий Наварский сообщил, что подводные силы Тихоокеанского флота в ближайшие годы будут усилены четырьмя подводными крейсерами стратегического назначения проекта 955 «Борей-А» и многоцелевыми атомными подлодками проекта 885М «Ясень-М».



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