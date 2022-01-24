В РФ начали создавать унифицированные боеприпасы для беспилотников и фронтовой авиации

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) разрабатывает боеприпасы, которые смогут применяться как с беспилотников, так и с авиационных комплексов фронтовой авиации, сообщил гендиректор КТРВ Борис Обносов.

По его словам, разработкой малогабаритных корректируемых авиабомб для БЛА занимается ряд предприятий КТРВ. «Примечательно, что они [боеприпасы] смогут применяться и с авиационных комплексов фронтовой авиации. Работа выполняется в инициативном порядке. Предполагается, что характеристики данных изделий будут превышать зарубежные аналоги», – передает ТАСС слова гендиректора корпорации.

Он подчеркнул, что создание боеприпасов для БЛА является одним из основных приоритетов КТРВ. «Сформирован научно-технический задел для создания инерциальных систем наведения и головок самонаведения, которые нашли применение в малогабаритных боеприпасах. Корпорация в настоящее время располагает всеми научно-техническими компетенциями, позволяющими создавать высокоточные авиационные средства поражения калибра 50 кг и 100 кг», – сказал он.

В июле на авиасалоне МАКС-2021 Обносов заявил, что испытания комплекса с гиперзвуковой ракетой «Циркон» проводятся по графику.

В конце ноября фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» выполнил пуск «Циркона» на дальность более 400 км. 16 декабря «Адмирал Горшков» выполнил испытательную стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по береговой мишени, находившийся на полигоне в Архангельской области.

Напомним, 21 декабря гендиректору разработчика гиперзвуковых ракет «Циркон» – корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) – Борису Обносову указом президента Владимира Путина было присвоено звание Героя России.