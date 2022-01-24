Военное ведомство США профинансирует разработку гибридного самолета

Новый самолет, разрабатываемый в Соединенных Штатах, получит гибридную тягу. Но еще этот летательный аппарат весьма неприхотлив к аэродромам. Для взлета и посадки ему нужна всего лишь полоса шириной в 30 и длиной в 100 метров.

Однако для окончания работ над созданием такого самолета необходимы финансовые средства. Их согласилась предоставить корпорация Lockheed Martin, имеющая непосредственное отношение к американскому военно-промышленному комплексу.

Планируется установить гибридную установку Electra eSTOL, в которой основной упор сделан на электрическую тягу. Таким образом, должен получиться экологически чистый летательный аппарат, говорят эксперты. Подобное решение уже используется в болидах «Формулы-1».