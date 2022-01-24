Ученые сконструировали простейшую форму жизни

Команда ученых, собранных из научных учреждений разных стран, провела уникальный эксперимент, в процессе которого им удалось сконструировать простейшую форму жизни.

Разумеется, получился всего лишь микрооганизм. Однако сам факт воссоздания его искусственным путем является настоящим прорывом в науке, говорят эксперты.

Вообще-то микроб искусственный, а не настоящий. Размножаться он не будет. Зато ученые сумели создать модель организма, в котором в точности повторяются те же самые процессы, что и в настоящем живом. Такие процессы очень важны для понимания того, как происходила эволюция в природе. Также ученые получают возможность конструировать новые более сложные организмы. Собственно говоря, в этом и состоят дальнейшие планы группы исследователей.