 

Ученые сконструировали простейшую форму жизни

24.01.2022, 8:20, Новости дня
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Команда ученых, собранных из научных учреждений разных стран, провела уникальный эксперимент, в процессе которого им удалось сконструировать простейшую форму жизни.

Разумеется, получился всего лишь микрооганизм. Однако сам факт воссоздания его искусственным путем является настоящим прорывом в науке, говорят эксперты.

Вообще-то микроб искусственный, а не настоящий. Размножаться он не будет. Зато ученые сумели создать модель организма, в котором в точности повторяются те же самые процессы, что и в настоящем живом. Такие процессы очень важны для понимания того, как происходила эволюция в природе. Также ученые получают возможность конструировать новые более сложные организмы. Собственно говоря, в этом и состоят дальнейшие планы группы исследователей.



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