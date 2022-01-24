Скандалы: Коронный прием

Как правительство Мишустина два года борется с коронавирусом, бюрократией и бедностью

16 января 2020 года Михаила Мишустина назначили на пост председателя правительства России. Он сменил на этой должности Дмитрия Медведева, подавшего в отставку вскоре после оглашения ежегодного послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию, в котором глава государства среди прочего предложил внести ряд изменений в Конституцию.

Тогда на встрече с Путиным Медведев объяснил свое решение тем, что анонсированные президентом изменения существенно поменяют баланс власти, следовательно правительство должно подать в отставку.

Вскоре после назначения Мишустин представил президенту кандидатов на министерские посты, Путин их сразу одобрил. Новое правительство заработало ровно два года назад — 21 января 2020 года.

Кабмин обновился почти наполовину, при этом поменялась и его структура — число вице-премьеров сократили до девяти, а Министерство по делам Северного Кавказа ликвидировали.

На посту министра просвещения Ольгу Васильеву сменил Сергей Кравцов. Главой Минкультуры после Владимира Мединского стала Ольга Любимова. Минздрав после ухода Вероники Скворцовой возглавил Михаил Мурашко (как вскоре покажет пандемия — это одна из ключевых должностей). А руководителем Минтруда вместо Максима Топилина назначили Антона Котякова.

Первым и главным испытанием для нового правительства стала пандемия

Когда Михаил Мишустин вступал в должность премьера, все предполагали, что правительство сосредоточится на реализации национальных проектов и президентских инициатив, озвученных в послании Федеральному Собранию. Однако в эти планы вмешалась пандемия коронавируса. Именно она стала главным вызовом, с которым кабмину приходится иметь дело до сих пор.

В самом начале эпидемии, задолго до того, как в России был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом, правительство начало предпринимать меры по борьбе с инфекцией. Уже к 30 января 2020 года во всех регионах был проведен аудит коечного фонда, запасов средств защиты и медицинского оборудования. Многое Мишустин проверял лично. Так, в ходе визита в одну из больниц глава кабмина забрался на чердак, который не хотели показывать врачи.

30 апреля 2020 года стало известно о заражении коронавирусом самого Мишустина. Он стал первым высокопоставленным российским чиновником, у которого подтвердили инфекцию. В тот же день временно исполняющим обязанности главы правительства был назначен вице-премьер Андрей Белоусов. Между тем болеющий Мишустин продолжал работать — ему оборудовали в больнице кабинет, из которого 8 мая он проводил совещание с кабмином по видеосвязи. 19 мая, сразу после выздоровления Мишустина, президент вернул ему премьерские обязанности.

На поддержку россиян в пандемию правительство выделило десятую часть бюджета страны

Для поддержки россиян, чье положение ухудшилось из-за пандемии и вводившихся ограничительных мер, правительство приняло большой пакет антикризисных мер, которые затронули как трудоустроенных граждан, так и временно оставшихся без работы, а также семьи с детьми.

«Назову только одну цифру: на дополнительную поддержку граждан было направлено более чем 2,5 триллиона рублей. Много это или мало? Для сравнения — это более десяти процентов всего федерального бюджета страны», — заявил Мишустин, выступая в Государственной Думе с отчетом о работе правительства за 2020 год.

По данным на 1 декабря 2021 года, россияне с детьми получили порядка 809,1 миллиарда рублей в виде различных выплат. Мерами поддержки было охвачено более 28 миллионов семей.

28 миллионов семей поддержало правительство в связи с пандемией коронавируса

Теперь правительство готовит план по борьбе с омикрон-вариантом коронавируса

На борьбу с новой формой коронавирусной инфекцией правительство выделит 15 миллиардов рублей, которые пойдут на централизованную закупку лекарств. Еще 5 миллиардов будет дополнительно направлено с этой целью в бюджеты регионов.

В январе 2022 года Мишустин сообщил, что правительство подготовило новый план по борьбе с коронавирусом. По его словам, эти шаги должны помочь подготовить систему здравоохранения к резкому росту числа больных, который, как считают специалисты, не исключен из-за распространения омикрон-штамма инфекции.

Оценивая текущую ситуацию с COVID-19 в России, премьер отметил, что на фоне роста заболеваемости число госпитализаций в стране пока не увеличилось. Однако Мишустин призвал работодателей перевести сотрудников, в первую очередь людей старшего возраста или страдающих хроническими заболеваниями, на удаленную работу.

Параллельно правительство занялось гарантиями получения медпомощи

В начале января 2022 года правительство утвердило программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на 2022-2024 годы. В ней учтены особенности работы системы здравоохранения в условиях пандемии, чтобы даже при повышенной нагрузке, которая сейчас ложится на больницы и поликлиники, пациенты были обеспечены необходимым лечением.

Программа также предусматривает увеличенное финансирование углубленной диспансеризации граждан. В частности, она останется доступной для тех, кто переболел коронавирусом. Кроме того, в документе приводится обновленный перечень высокотехнологичной медицинской помощи, на которую могут рассчитывать пациенты, перенесшие инсульт или нуждающиеся в лечении сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе путем проведения хирургических операций.

Помимо коронавируса, кабмин Мишустина боролся с бюрократией и давлением на бизнес

По словам премьер-министра, только в 2020 году в рамках «регуляторной гильотины» было отменено более 11 тысяч актов, большую часть из которых принимали еще в советское время.

Также в 2020 году был принят закон «об обязательных требованиях», который определил, в каком порядке устанавливать и применять новые нормы регулирования в стране. «Это позволяет гражданам и бизнесу заранее подготовиться к изменениям. Каждые шесть лет будем проверять, насколько эффективно работает этот механизм», — заявил премьер, выступая перед депутатами.

Помимо этого, в ходе совместной работы кабмина и парламента принят закон о контрольно-надзорной деятельности, создавший механизм досудебного обжалования принимаемых в отношении бизнеса решений. Эта реформа сократила количество проверок предприятий. По итогам 2021 года по сравнению с 2019 годом (2020 год здесь не является показательным, поскольку действовал мораторий на проведение проверок из-за пандемии) их количество снизилось более чем в два раза — с 1,5 миллиона до 700 тысяч.

Также было упрощено заключение годовых государственных контрактов.

Наконец, в 2021 году достигнут самый низкий за последние годы уровень безработицы — 4,3 процента по методологии Международной организации труда.

4,3% уровень безработицы в России в 2021 году — самый низкий за последние годы

Правительство упростило получение компенсаций на погашение ипотеки многодетным семьям

Согласно подписанному Мишустиным постановлению кабмина, упрощен порядок получения компенсаций на погашение ипотеки для многодетных семей, которые теперь могут подавать заявление через портал госуслуг. На помощь в размере 450 тысяч рублей могут рассчитывать семьи, где третий ребенок и последующие дети родились после 1 января 2019 года. При этом возраст старших детей значения не имеет.

До сих пор многодетным родителям, желающим воспользоваться господдержкой, приходилось лично нести заявления в банки, а вся процедура получения помощи в среднем занимала около двух недель.

С 2022 года заявление и все необходимые документы будут подаваться в электронном виде. Деньги на погашение ипотеки власти обещают переводить в банки в течение семи рабочих дней.

Еще одна реформа — паспортная

Срок оформления паспорта гражданина Российской Федерации с 1 июля будет сокращен до пяти дней вне зависимости от места жительства и причин замены документа. Реформа, которая проводится в рамках программы цифровой трансформации МВД, ранее была утверждена правительством.

Как уточнили в МВД, такой же срок оформления документа будет действовать при введении цифрового формата паспорта.

Сейчас срок оформления паспорта составляет десять дней, если документы поданы по месту жительства, и 30 дней — во всех остальных случаях.

Также россиянам больше не придется ставить в паспорт ряд штампов

Другой аспект паспортной реформы — отмена ряда обязательных штампов в российских паспортах. Согласно постановлению правительства, информация о заключении и расторжении брака, детях до 14 лет, ранее выданных паспортах, имеющихся загранпаспортах, ИНН, группе крови и резус-факторе теперь будет ставиться по желанию.

При этом некоторые штампы все же останутся обязательными. Речь идет об отметках о регистрации гражданина по месту жительства и снятии с регистрационного учета, а также об отношении к воинской обязанности совершеннолетних граждан.

Ранее необязательными были лишь штампы о резус-факторе крови и идентификационном номере налогоплательщика (ИНН).

К борьбе с проволочками подключат сотню сервисов «Госуслуг»

На портале «Госуслуги» в ближайшие месяцы появится более 100 новых сервисов, предназначенных для граждан и бизнеса, сообщил глава правительства на совещании с вице-премьерами в конце декабря 2021 года.

«Речь идет о некоторых пособиях на детей, о проведении техосмотра автомобилей, приеме налоговых деклараций и ряде других услуг, в том числе регистрации прав на недвижимость», — пояснил он.

По словам Мишустина, на портале будут также доступны такие услуги, как аттестация школьных учителей, оформление заявок на социальное обслуживание и предоставление бесплатного жилья.

Кроме того, региональные власти смогут дополнительно размещать на едином портале собственные сервисы.

100 новых сервисов появится на портале «Госуслуги» в ближайшие месяцы

У россиян появятся электронные копии документов

Кабмин утвердил список из 19 документов, на которые в МФЦ можно будет оформить электронные дубликаты. Нововведение вступит в силу с 1 июля 2022 года.

В перечень вошли военный билет, документы, подтверждающие право на получение социальной поддержки, свидетельство об усыновлении, медицинские справки, судебные решения, документы об образовании, свидетельства ЗАГС, а также документы об инвалидности. Что касается последнего документа в списке — его электронную версию можно будет сделать, даже если он оформлялся за границей.

Сотрудник МФЦ отсканирует документ, заверит электронной цифровой подписью и вернет его владельцу. После этого дубликат будет храниться в личном кабинете на портале госуслуг, и при обращении в МФЦ или органы власти бумажные оригиналы документов предъявлять не потребуется.

Правительство утвердило программу развития туризма в России

В конце 2021 года Михаил Мишустин утвердил государственную программу «Развитие туризма» до 2030 года, которая призвана ускорить развитие современной инфраструктуры и создание безопасной и комфортной среды для путешествий по России.

В рамках госпрограммы предлагается также создание специальных онлайн-сервисов, которые будут посвящены отдыху внутри страны.

В правительстве рассчитывают, что до 2024 года, благодаря льготным кредитам, в российских отелях появится больше 19,5 тысячи номеров. При этом предприниматели, развивающие внутренний туризм, в ближайшие три года получат особые гранты.

Мишустин распорядился выделить более 12 миллиардов рублей на повышение зарплат бюджетников

В декабре премьер подписал документ о выделении более чем 12,2 миллиарда рублей на повышение зарплат работников бюджетной сферы.

Из них свыше 2,9 миллиарда рублей направят на повышение зарплат учителей, более 5,2 миллиарда рублей — это деньги для преподавателей вузов. Медицинским учреждениям выделят 2,6 миллиарда рублей и 1,3 миллиарда рублей — учреждениям культуры.

При этом Мишустин поручил главе Минтруда Антону Котякову взять исполнение данного поручения под личный контроль и проследить, чтобы деньги дошли до адресатов во всех регионах страны.

Правительство разработает варианты железнодорожного маршрута до Баренцева моря

По поручению президента, кабмин должен представить предложения по созданию железнодорожного маршрута до выхода к Баренцеву морю в районе бухты реки Индиги.

Ответственным за исполнение поручения главы государства был назначен Михаил Мишустин. Доклад по нему должен быть представлен до 10 мая.