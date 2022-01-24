Источник нервных тиков нашелся внутри огромной сети нейронов



2

минуты

Чаще всего нервный тик выглядит как моргание, наморщивание лица, шмыгание носом, чмокание или растягивание рта. Бывают и более сложные движения: подергивания головой или шеей, движения плечами или другими частями тела. Бывают случаи, когда человек, непроизвольно пританцовывает, втягивает живот, покашливает и даже хрюкает.

У тика часто есть первопричина, например, туго затянутый воротник может заставлять ворочать шеей, а слишком длинная челка хмуриться или моргать. Впоследствии это повторяющееся, стереотипное движение закрепляется и превращается в тик. Особенно это свойственно детям. Однако некоторые тики могут быть спровоцированы заболеванием. Так знаменитый синдром Туретта, вызывающий непроизвольные выкрики, — это генетическое расстройство. Иногда нервные тики сопряжены с дополнительными поведенческими симптомами, например, тревогой, обсессивно-компульсивным расстройством, синдромом дефицита внимания и гиперактивности, а также депрессией.

При этом мало что известно о том, как нервные тики генерируются внутри мозга. Нейробиологи выявили некоторые области мозга в которых происходит возбуждение, но вопросов все еще оставалось больше, чем ответов.

«Несмотря на эти недавние прорывы, некоторые важные вопросы остались без ответа. Какие из этих областей мозга ответственны за возникновение тиков? Какие из них становятся активными, чтобы компенсировать неисправные процессы? Теперь мы смогли показать, что за возникновение тиков отвечает не одна область мозга. Скорее тики вызываются сетью, состоящей из различных областей мозга»,— рассказывает один из авторов исследования, Андреас Хорн.

Чтобы выяснить, как генерируются нервные тики, ученые изучили истории пациентов, у которых нервные тики возникли из-за травмы или инсульта. Подобный выбор обуславливался тем, что у таких людей поражение мозга локализовано в определенном месте. Исследователи составили подробную карту пораженных областей мозга, а также других областей, связанных с ними нервными волокнами.

Оказалось, что почти все поражения головного мозга, независимо от того, где именно они располагались, были частью одной нейронной сети. Эти части имеют очень разные функции от контроля движений до обработки эмоций. Все они были кандидатами на роль источника тика в более ранних исследованиях.

«До сих пор у нас не было четких доказательств и сведений о прямой связи между этими структурами. Теперь мы знаем, что эти области мозга образуют сеть и что они на самом деле могут вызывать тиковые расстройства»,— рассказал один из ведущих авторов исследования Бассам Аль-Фатли.

Чтобы подтвердить теорию, исследователи провели эксперимент над 30 пациентами с синдромом Туретта. Каждому из них выдали устройство, подобное кардиостимулятору. Электроды разместили на разных областях мозга и провели глубокую стимуляцию. Такой метод обычно применяется для лечения особо тяжелых случаев, когда медикаментозное и психотерапевтическое лечение оказывается неэффективным.

«Польза для людей с тяжелыми тиковыми расстройствами оказывается наиболее значимой, когда глубокая стимуляция мозга нацелена на сеть, вызывающую тики», — поделился главный автор исследования доктор Христос Ганос. — «Мы надеемся, что этот метод позволит нам облегчить состояние пациентов, позволив им вести независимую и социально активную жизнь».