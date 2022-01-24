Frankfurter Allgemeine – китайские власти винят во вспышках «омикрона» письма из-за границы

Недавним вспышкам «омикрона» и «дельта»-штамма у себя в стране китайские власти приписывают иностранное происхождение, пишет Frankfurter Allgemeine. В местной санитарно-эпидемиологической службе считают, что вирус попадает в страну с почтой из-за границы. Поэтому теперь получатели посылок из других стран обязаны сдавать ПЦР-тест, рассказывает автор статьи Фридерика Бёге.



AP

Жители китайского города Гуанчжоу теперь обязаны сдавать ПЦР-тест, если получат почту из-за границы, пишет Frankfurter Allgemeine. И это не шутка, а новая мера по борьбе с «омикроном» в Поднебесной, отмечает автор статьи Фридерика Бёге. На телефоны получателей таких посылок автоматически приходит смс-сообщение с требованием провериться на наличие коронавируса. Примечательно, что местная санитарно-эпидемиологическая служба, оказывается, всегда знает, когда в город приходит заказ из другой страны.

Также власти рекомендуют как можно реже пользоваться доставкой из-за границы, а открывать посылки только в маске и перчатках. «При распаковке будьте аккуратны, не сдавливайте упаковку и используйте влажные салфетки, чтобы её вытереть», — рекомендует санитарно-эпидемиологическая служба.

Мысль о том, что коронавирус попадает в страну почтовым путём, у Пекина возникла неделю назад, когда потребовалось объяснить, каким образом «омикрон» смог проникнуть в прекрасно защищённую китайскую столицу. Женщина, которая первой в мегаполисе заразилась новым штаммом COVID-19, до этого никуда не уезжала, так что не могла привезти вирус. И тогда специалисты, занимающиеся отслеживанием контактов, указали на «обычного подозреваемого», а именно на заграницу.

Оказывается, чуть ранее китаянка получила посылку из Канады, которая шла в Пекин через Гонконг четыре дня. Пробы, взятые с обёртки и находящихся внутри документов, якобы показали положительный результат на коронавирус. К слову, недавней вспышке «дельта»-штамма в городе местные власти также приписывают иностранное происхождение. Они утверждают, что это как-то связано с импортом быстрозамороженных продуктов.

Всемирная организация здравоохранения не раз сообщала, что вероятность заражения COVID-19 от поверхностей «очень мала», продолжает Бёге. Полностью такой возможности учёные не исключают, но с тех пор, как два года назад в Китае был впервые озвучен подобный тезис, Поднебесная так и не предоставила достоверных данных для его проверки. При этом в общественном сознании китайцев настолько глубоко укоренилась мысль, что COVID-19 — это вирус иностранного происхождения, что они и не думают сомневаться в рассказах о заразном письме из Канады. Теперь в некоторых местных офисах иностранных компаний секретари даже отказываются открывать корреспонденцию.

И китайские учёные не спешат опровергать официальную версию, отмечает Бёге. Хотя они и говорят, что в ходе экспериментов удалось выяснить, что на бумажной поверхности коронавирус может оставаться живым только 2 часа, всё же они утверждают, что в «холодную погоду» инфекция может сохранять активность до двух недель. Однако в Гуанчжоу, где иностранная почта теперь считается источником угрозы, в пятницу было +20°C, отмечает автор.