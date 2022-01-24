 

В Раде «забыли» половину Украины

24.01.2022, 7:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Николай Тищенко, поздравляя украинцев с Днем Соборности, «потерял» половину страны, сообщило издание «Главред».

На своей странице в соцсети Facebook парламентарий поздравил соотечественников и пожелал единства Украины «от Киева до Закарпатья». «Мы единое, сильное и независимое государство! От Киева до Закарпатья», – приводит текст сообщения РИА «Новости».

Киев находится к центру от севера страны, Закарпатье (Закарпатская область) – на западе Украины. Таким образом, парламентарий «забыл» 13 областей, располагающихся к востоку от столицы.

После того, как стало понятно, что такое высказывание некорректно, депутат удалил публикацию. В настоящее время на его странице опубликовано такое поздравление: «Мы единая, сильная и независимая держава. Продолжаем сшивать Украину вместе».

Ранее руководитель политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук назвал незаконными введенные Киевом санкции против него, его супруги и товарища по фракции Тараса Козака, он также заверил, что останется на Украине и продолжит политическую борьбу.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.08 / ОПЗЖ в День независимости заявила об оказавшейся в кабале Украине

24.08 / Российские медики не выявляли у Навального ингибиторы холинэстеразы

11.04 / Новый корейский истребитель технологичней «Еврофайтера» и дешевле F-35

10.10 / В Минздраве рассказали о состоянии пробывшей полгода в шкафу девочки

02.09 / Зеленский встретился с главой Apple Тимом Куком

12.10 / 12 октября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы

26.09 / 3,5 тыс американских компаний подали иск против администрации Трампа

12.06 / FAZ – в Великобритании установили скульптуру лидеров G7 из электронного мусора

11.11 / Euronews – продовольственные банки в США бьют тревогу — малоимущим не хватает еды

01.10 / Цены на нефть колеблются на ожиданиях по поддержке экономики США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика