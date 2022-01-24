 

Нефть подорожала на высоком спросе

24.01.2022, 7:38, Новости дня
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Мировые цены на нефть в понедельник утром растут на увеличении спроса на нее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.43 цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,84%, до 87,81 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI – на 0,83%, до 85,85 доллара, передает РИА «Новости».

На нефтяном рынке в понедельник утром наблюдается положительная динамика, чему способствует высокий спрос на черное золото. Рост на рынке нефти наблюдается пять недель подряд. Так, за прошлую неделю марка Brent подорожала на 2%, а WTI – на 1,5%.

«Несмотря на достижение рекордного числа заразившихся коронавирусом во многих частях мира, это не повлияло на спрос на нефть так сильно, как ожидал рынок», – сообщили Wall Street Journal аналитики ANZ.



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