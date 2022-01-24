 

Google Pixel 6a с процессором Tensor выйдет на рынок в мае

24.01.2022, 7:36, Новости дня
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Один из авторитетных сетевых инсайдеров назвал сроки выпуска новой версии смартфона Pixel 6a, произведенного под брендом американской компании Google. Напомним, что данное мобильное устройство получит процессор Tensor.

По информации эксперта, смартфон планируют представить и выпустить в продажу в мае текущего года. Не исключено, что презентация будет устроена сразу для нескольких устройств. Кроме упомянутого смартфона, будут представлены умные часы Pixel Watch в обновленном варианте.  

Предположительно, смартфон выйдет с экраном на 6,2 дюйма по диагонали. У него, наверное, в базовой версии будет 8 Гб оперативной и 128 Гб основной памяти. Цена в розничной продаже может составить от 400 до 450 американских долларов.



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