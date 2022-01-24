В компании Huawei представили походное зарядное устройство

Китайская компания Huawei показала новое зарядное устройство мощностью в сотню ватт. Его можно взять с собой в поход, где не будет доступа к сетевой розетке. Универсальный аккумулятор годится для пополнения батарей смартфонов и ноутбуков.

Зарядка легко помещается в кармане. Его вес – всего лишь 135 г. Разъемы позволяют подключать разные переносные гаджеты, а встроенный внутри чип автоматически определяет, что к нему подсоединено и выдает то количество электрического тока, которое необходимо в каждом конкретно случае.

Обеспечена поддержка протоколов SCP, FCP и QC2.0, уточняют специалисты. Модно получит от 5 до 11 вольт напряжения при силе тока от 2 до 6 ампер. Набор USB-кабелей прилагается. Цена зарядного устройства составляет 63 доллара США.