Скандалы: МИ-6 проиграли в Нурсултане

Беспорядки в Казахстане устроили спецслужбы Великобритании, чтобы вернуть к власти клан Назарбаевых, а себе – утраченный уран

По итогам казахстанских беспорядков, пресечённых силами ОДКБ, клан елбасы оказался наголову разгромлен – кто-то просто лишился активов, а кто-то и свободы. А ведь Назарбаева по-братски предупредили на саммите СНГ в Петербурге в конце декабря: держись подальше от англичан, не доверяй им! Но Назарбаев не внял – и поплатился.

Если рассказывать эту историю целиком, перечисляя все заинтересованные стороны и все их действия, итогом которых стал январский бунт, получится толстая книга, а не газетная публикация. Поэтому мы, повествуя о том, что же привело к январским событиям, намеренно ограничимся упоминанием лишь малой части имён и событий. Начать же, пожалуй, уместно с того, что в марте 2019 года в Казахстане сменился президент – Нурсултана Назарбаева сменил Касым-Жомарт Токаев.

Буря из Поднебесной

Считается, что Назарбаев проводил разновекторную политику, успешно балансируя между Москвой, Пекином, Лондоном и Вашингтоном. На деле же елбасы умело заговаривал зубы китайцам и россиянам, в то время как с англичанами у него сложились рабочие отношения. Назарбаев позволял им осваивать недра своей страны (равно как и Каспийский шельф), как теперь пишут, за долю малую – где-то 10% от прибыли, а где-то и 20. Поскольку сотрудничество ладилось и ничто не предвещало его окончания, клан Назарбаева стал обживаться в Британии и США, покупая там недвижимость и размещая банковские вклады. Наивно полагая, что так будет всегда.

Но вот три года назад в Казахстане сменилась власть, и Назарбаев, фактически оставаясь первым лицом государства, уступил президентское кресло Токаеву, за которым отчётливо маячил Пекин. Многих англосаксонских парт­нёров это обстоятельство весьма напрягло (тут можно вспомнить и попытку заморозить в США казахские активы – в качестве превентивной меры вразумления, и круговую оборону британских сырьевиков, засевших на шельфе), но больше всех напряглись две английские фирмы, добывающие и перерабатывающие уран, – Ganberg UK Ltd и Gexior UK Ltd. Казахстан обладает 12% мировых запасов урана, на его долю приходится 42% его мировой добычи, а так-то страна занимает первое место в мире по экспорту природного урана. При этом 11 из 13 предприятий, завязанных на добычу и переработку урана, принадлежат иностранным владельцам. Уран – стратегическое сырьё, и несложно предположить, что коммерческие структуры, им занимающиеся, находятся в тесном контакте со спецслужбами своих стран.

Так вот, по приходе к власти Токаева на урановые активы южного Казахстана, где сосредоточено более половины рудников и горно-обогатительных комбинатов, положили глаз китайцы. В то время как эти активы уже вовсю осваивали англичане – при поддержке клана Назарбаева. А насколько тесны были связи клана елбасы с Лондоном, можно судить по такому факту: покинув пост премьер-министра Великобритании, Тони Блэр стал советником (!) президента Назарбаева. А родной брат Тони Блэра, судья Уильям Блэр, приговорил к тюремному заключению в Англии главного оппонента клана Назарбаевых, скандально известного коммерсанта Мухтара Аблязова – условно говоря, «казахского Ходорковского». Для пущей яркости можно припомнить и публикацию елбасы в британской Financial Times. «Установление максимально тесных связей между Казахстаном и Великобританией – жизненно важное условие, поскольку навстречу нам надвигается буря». Эту бурю, похоже, надуло из Китая.

«Китайско-британский болванчик»

Есть основания утверждать (источник этой информации – высокопоставленный казахский дипломат, работавший в московском посольстве в середине 10-х годов), что в 2019 году между Токаевым и Назарбаевым случилось несколько жёстких «тёрок» касательно перераспределения урановой добычи. Назарбаев настаивал, что добычу следует оставить англичанам, в то время как Токаев отстаивал интересы китайцев. Убедившись, что елбасы то ли не может, то ли не хочет идти на обострение со своим сменщиком ради интересов британской короны, англичане решили заставить его действовать жёстче.

Первым актом этой свое­образной операции по принуждению к жёсткости стала эпопея с недвижимостью Назарбаевых в Великобритании. Два как бы независимых НКО, Transparency International* (признано в РФ иноагентом) и Finance Uncovered, провели совместное расследование в рамках общественной кампании по выявлению иностранных активов, приобретённых ненадлежащим образом либо за деньги, происхождение которых не установлено. На первом этапе расследования обнаружились особняк с подземным бассейном и кинотеатром на одной из самых дорогих улиц Лондона, Бишопс-авеню, дом в престижном районе Хайгейт и огромная квартира в Челси. На Би-би-си вышел репортаж, из которого следовало, что эти богатства на сумму порядка 100 млн фунтов, предположительно, принадлежат старшей дочери Назарбаева Дариге, её старшему сыну Нурали Алиеву и его супруге Аиде. А чуть позднее, когда репортаж уже вышел, судья Высокого суда Лондона обнародовала информацию о том, что недвижимость, таки да, принадлежит семейству Назарбаева. Оформлена она на три офшора, зарегистрированных на Нидерландских Антильских островах, в Панаме и на британской заморской территории Ангилья. Как следовало из репортажа Би-би-си, если Назарбаевы – Алиевы докажут законное происхождение средств, на которые была куплена недвижимость, судебный вердикт об аресте домов отменят. То есть начался банальный шантаж. Позднее у дочерей Назарбаева обнаружились и другая недвижимость в Британии, и банковские счета – на несколько миллиардов фунтов. И закон позволял всё это богатство конфисковать.

Но за тестикулы англичане взяли не только Назарбаева с его дочками и их мужьями. Карим Масимов возглавил казахскую госбезопасность (КНБ) в 2016 году. Особенно трогательно бывший премьер-министр выстраивал отношения с коллегами из Пекина, за что его подчинённые даже прозвали «китайским болванчиком». А в сентябре 2020-го в Financial Times (да-да, снова это издание, по совпадению, не иначе!) вышло расследование о крупнейшем в Казахстане производителе меди, компании «Казахмыс». Из публикации следовало, что в 2011 году, когда Масимов возглавлял правительство, «Казахмыс» организовал путешествие для членов его семьи во Францию, предоставив частный самолёт и сняв отель в престижном районе Парижа. Почти 10 лет англичане дожидались подходящего случая – и дождались! Казалось бы, дело давнее и Масимов давно не премьер – ну как публикация может испортить его карьеру?! Оказалось – довольно легко. Обстоятельства поездки взяло на карандаш британское Управление по борьбе с мошенничествами в особо крупном размере (Serious Fraud Office). В его распоряжении оказалась электронная переписка Масимова с исполнительным директором «Казахмыса» Эдуардом Огаем. В ней тогдашний премьер оговаривал свои особые пожелания касательно поездки в Париж («лучший 12-местный самолёт» и три смежных гостиничных номера). Следует отметить, что «Казахмыс» прошёл листинг в Лондоне и на него распространялось действие британского закона о взяточничестве, по которому предоставление какого-либо преимущества или выгоды должностному лицу иностранного государства для продвижения деловых интересов считается преступлением. Закон вступил в силу 1 июля 2011 года – именно в этот день Масимов отправил своё электронное письмо Огаю.

Как на днях выяснилось, у Масимова, как и у клана Назарбаева, имелись крупные вклады в британских банках – может, именно по этой причине глава КНБ оказался покладистым и безропотно переметнулся от китайцев к британцам? Во всяком случае, сегодня его поместили под стражу именно по подозрению в сотрудничестве с британскими спецслужбами (а обвиняют Масимова, напомним, в государственной измене).

Конкретно

Главный итог беспорядков в Казахстане – даже не отстранение клана Назарбаева от реальной власти (зятья, братья и внуки, один за другим, покидают государственные компании, с которых они «кормились»). Теперь англичане, при Назарбаеве «прописавшиеся» среди тех, кто выкачивает природные ресурсы бывшей советской республики, будут серьёзно потеснены китайцами и россиянами. Токаев уже объявил, что на ресурсы южного Казахстана – Туркестанской и Кызылординской областей – Лондон может не разевать роток, а ведь именно там находится половина всех урановых залежей. Судачат, что их разделят Пекин и Москва, примерно в пропорции 60 на 40. Если, конечно, англичане не найдут возможностей продолжить дестабилизацию региона, принуждая руководство Казахстана поделиться богатством.

Самый веский аргумент

Осенью 2019-го начались проблемы и у среднего сына Дариги Назарбаевой, Айсултана. Про него судачили, что он якобы вовсе не внук президента, а его незаконнорождённый сын (Дарига – не кровная дочь Назарбаева, а приёмная), да и сам Айсултан это не раз публично признавал. До поры до времени дела у Айсултана в Туманном Альбионе шли прекрасно – он с блеском окончил Королевскую военную академию в Сандхёрсте, стал бронзовым призёром футбольного чемпионата Англии среди юношей, играя за «Портсмут», и удостоился британской награды «За доблесть» – «за участие в операциях, приравненных к боевым действиям». И тут – как снег на голову. В октябре 2019 года Лондонский суд приговорил его к испытательному сроку и принудительному лечению от наркозависимости за то, что под воздействием наркотиков он оказал сопротивление полицейским, ударил и укусил одного из них за нос и за ухо! Семейству бывшего президента явно давали понять, что игра началась серьёзная. Но клан Назарбаевых всё ещё не понимал, во что влип. 29-летний Айсултан Назарбаев скончался в Лондоне в августе 2020 года «естественной смертью от кокаиновой зависимости» (это вердикт коронера, опубликованный год спустя). Незадолго до смерти он попросил политического убежища в Британии и сделал ряд громких заявлений – о коррупции российского и нового казахского руководства и о том, что Токаев якобы был завербован ЦРУ во время своей службы в ООН.

Так или иначе, вышеприведённых англичанами аргументов оказалось достаточно для того, чтобы Астана отказала Пекину в претензиях на урановые запасы. И хотя под конец 2020 года China General Nuclear Power Group (CGN Mining) объявила, что «работает с национальной компанией «Казатомпром» над сделкой по покупке урановых месторождений Мынкудук и Жалпак в Туркестанской области», дальше заявлений дело не продвинулось, а британские добытчики остались при своих. Тем временем у Токаева с Назарбаевым случилось очередное бурное выяснение отношений на почве «уранового вопроса». Договорились, что статус-кво сохранится до весны 2022 года, а затем к переделу урановой добычи вернутся ещё раз. Что произошло дальше, всем известно.

Необходимо упомянуть ещё один аспект «уранового» происхождения казахских беспорядков. Добычей урана в Казахстане помимо англичан занимаются также канадцы и французы, но все эти компании реализуют добытый уран исключительно через британские структуры – такие, как Yellow Cake PLC. Среди её учредителей – члены палаты лордов. Между тем, как указывает экономист Александр Роджерс, эта компания – чистейшей воды посредник. Как гордо пишут на своём сайте владельцы, «они не несут на себе никаких рисков, связанных с добычей, обогащением или транспортировкой урана», то есть это чистые спекулянты. В Казахстане у них заключён долгосрочный контракт на покупку урана по фиксированной цене 21 доллар за фунт. При этом рыночная цена на уран сейчас составляет 43 доллара за фунт, а осенью на пике перевалила за 50. Таким образом, Yellow Cake (жёлтый кек – порошок уранового концентрата, полученного из растворов выщелачивания на промежуточной стадии переработки урановых руд, на этапе переработки урана после его добычи, но до изготовления топлива или обогащения) и иже с ними, не прилагая особых усилий, имеет более 100% чистой прибыли на спекулятивной перепродаже казахстанского урана, разъясняет Роджерс. Чтобы вы понимали: мировой рынок торговли ураном превышает 10 млрд долларов в год, а доля Казахстана, как уже говорилось выше, 42%. За эти барыши и цепляются англичане! Потерять казахский Клондайк для них – потерять миллиарды.

Справедливости ради стоит отметить, что и у России имеется в Казахстане свой «урановый интерес». «Казатомпром» развивает сотрудничество с российской государственной компанией U1, входящей в состав «Рос­атома», – эта компания разрабатывает шесть рудников в Казахстане. «Росатом» строит АЭС в Казахстане, разъясняет Роджерс, то есть часть добытого урана, пусть и сравнительно небольшая, будет использована в интересах местного населения. «Всё это с одобрения какого-то Токаева – непорядок! Британские джентльмены такое стерпеть не смогли и решили срочно свергнуть «обнаглевшего диктатора»!»

Справка

Назарбаев не первый в истории национальный лидер, покинувший пост добровольно (или же добровольно-принудительно, но сохранив лицо).

Борис Ельцин, первый российский президент, добровольно покинул свой пост 31 декабря 1999 года. То ли здоровье подвело – в последние месяцы Ельцин чаще «работал с документами» на даче, чем появлялся в Кремле, то ли бремя нерешённых проблем становилось всё более неподъёмным – страна застряла в финансовом кризисе и при этом вынуждена была воевать на Кавказе. Так или иначе, больного, как считалось, Ельцина уговорили уйти, дабы сохранить «элитный консенсус». После ухода на пенсию Ельцин прожил ещё семь лет.

Никиту Хрущёва – крёстного отца первой советской «оттепели» – добровольно-принудительно спровадило на пенсию 14 октября 1964 года его окружение. Воспользовавшись отъездом Хрущёва на отдых в Пицунду, Брежнев собрал заговор (хотя, как вспоминал первый секретарь ЦК Компартии Украины Пётр Шелест, тот предлагал «физически избавиться» от Хрущёва главе КГБ Семичастному). После отставки Хрущёв прожил ещё семь лет, как и Ельцин.

Британский премьер Уинстон Черчилль дважды уходил в отставку: в 1945-м, после проигрыша консерваторов на выборах, и в 1955-м, «по состоянию здоровья», 80 лет от роду. По слухам, Черчилля «подсидели» его однопартийцы-консерваторы, стремившиеся протащить в премьеры непопулярного Энтони Идена.

Шарль де Голль покинул президентское кресло в апреле 1969 года, прослужив 10 лет. Уже не секрет, что де Голля фактически вытолкали в отставку американцы, недовольные проводимым им политическим курсом и до глубины души возмущённые тем, как лихо он обменял французские долларовые накопления на золото. После ухода в отставку генерал прожил чуть больше года, скончался 79 лет от роду.

Нельзя не вспомнить украинского коллегу Назарбаева Леонида Кучму, оказавшегося примерно в такой же ситуации. Кучма не стал выдвигаться на третий срок, хотя и подумывал об этом, снарядив вместо себя Виктора Януковича, с «донецким» кланом которого у «днепропетровского» клана Кучмы сложился консенсус. Однако американцы были категорически против такой замены, желая видеть во главе Украины своего человека, который бы не играл в многовекторность. Итог – незаконный «третий тур» президентских выборов и приход к власти ставленника Вашингтона Виктора Ющенко. Кучма жив до сих пор, его время от времени привлекают к решению вопросов государственной важности, несмотря на приличный возраст, но его клан почти уничтожен (на плаву остаётся лишь зять, миллиардер Виктор Пинчук).

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Руслан Горевой