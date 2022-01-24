Черепно-мозговая травма может привести к долговременному ухудшению зрения



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Человеческий мозг отличается удивительной гибкостью и способностью восстанавливать утраченные нейронные связи. Но до сих пор ученые мало знали о влиянии черепно-мозговой травмы на долговременную функцию зрения.

Чтобы приблизиться к пониманию этих процессов, группа исследователей во главе с Джоном К. Франковски с кафедры анатомии и нейробиологии Калифорнийского университета в Ирвине (США) и доктором Анджеем Фойком из Института физической химии (Польша) решила выяснить, как нейроны реагируют на зрительные стимулы через две недели и через три месяца после легкого повреждения первичной зрительной коры (V1). Эксперимент проводился на взрослых мышах.

Способность воссоздавать погибшие связи характерна для сенсорных областей зрительной коры. Эта область мозга — конечный компонент зрительного пути, отвечающего за получение и обработку зрительных впечатлений. До первичной зрительной коры (V1) доходят нервные волокна зрительного излучения, несущие нервные импульсы от сетчаток обоих глаз. Нейроны V1 обычно чувствительны к различным зрительным стимулам, таким как цвет или направление движения. Предварительно обработанные данные передаются в последующие области зрительной коры.

Это исследование показало, что, хотя первичная зрительная кора осталась в значительной степени неповрежденной после травмы головного мозга, количество нейронов в ней уменьшилось на 35%. Причем эта потеря в большей степени затронула тормозные, а не возбуждающие нейроны, которые стимулируют действие в клетках-мишенях.

После ЧМТ менее половины выделенных нейронов были чувствительны к зрительным стимулам (32% через две недели после травмы, 49% через три месяца после травмы) по сравнению с 90% клеток V1 в контрольной группе. Активность нейронов после травмы головного мозга снижалась почти в 3 раза, а сами клетки имели худшую пространственную ориентацию.

Общие результаты означают, что даже незначительные поверхностные травмы головного мозга вызывают долгосрочные нарушения восприятия зрительных стимулов, сохраняющиеся в течение нескольких месяцев после события.

Исследователи отмечают, что более глубокое понимание функциональных нарушений в поврежденной зрительной коре мозга может послужить основой для разработки новых методов лечения.