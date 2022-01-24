 

Рубль на открытии торгов укрепился к доллару и евро

24.01.2022, 6:54, Новости дня
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Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов снизился на 18,5 копеек, курс евро снизился на 36,75 копейки.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов снизился на 18,5 копейки и составил 77,24 рубля. Курс евро также снизился на 36,75 копейки и составил 87,5 рубля, передает ТАСС.

В прошлую пятницу рубль на открытии торгов подешевел к доллару и евро.



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