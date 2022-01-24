Стало известно, какую операционку готовила Microsoft для двухэкранного смартфона

Как стало известно, новый двухэкранный смартфон Surface Duo выйдет в свет под управлением операционной системы Android. Однако с самого начала компания Microsoft готовила для него особую мобильную версию Windows.

В технической документации она проходила под названием Andromeda, сообщают источники. Инсайдеры даже ссылаются на раздобытый тестовый экземпляр смартфона Lumia 950, на котором установлена такая операционная система.

Предполагалось, что Andromeda будет лучше понимать команды, поданные жестами. Там вообще было много интересных функций. Например, пользователю позволялось делать записи прямо на заблокированном экране. Не исключено, что данную ОС мы вскоре увидим на каком-либо другом мобильном устройте.