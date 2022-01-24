 

Названа европейская цена смартфона Samsung Galaxy S22

24.01.2022, 6:52, Новости дня
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Как сообщили представители корейской компании Samsung, цена новой модели смартфона Galaxy S22 в Европейском Союзе составит 849 евро.

Впрочем, это только базовая стоимость за самую скромную комплектацию гаджета. Речь, в данном случае, идет о 8 Гб оперативной памяти и минимальном основном накопителе на 128 Гб.

Версия Galaxy S22+ с таким же соотношением оперативной и основной памяти обойдется европейскому покупателю в 1049 евро. И еще 50 евро придется доплатить за наличие накопителя на 256 Гб. В модели Ultra используется два накопителя от 256 до 512 Гб. И также установлено две цены: 1349 и 1449 евро. Объем оперативной памяти в обоих случаях составляет 12 Гб. Наценка продавца здесь не учтена.



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