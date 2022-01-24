 

Welt – маникюр в музее, стрижка в филармонии — культурные учреждения Нидерландов протестуют против коронавирусных ограничений

24.01.2022, 6:24, Новости дня
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Несмотря на послабления связанных с коронавирусом ограничений во многих сферах общественной жизни, нидерландские музеи, театры и концертные залы продолжают оставаться закрытыми, передаёт Welt. Культурные учреждения выбрали необычную форму протеста: для того, чтобы нидерландцы могли посещать выставки и концерты, на один день они превратились в салоны красоты и фитнес-студии. И попали в яблочко.

Маникюр в одном из самых знаменитых музеев Амстердама или новая причёска прямо на сцене концертного зала. Это не новое веяние в бьюти-индустрии, а протест против строгих мер по борьбе с коронавирусом.

ЭМИЛИ ГОРДЕНКЕР, директор Музея Ван Гога в Амстердаме: Мы организуем всё это потому, что предполагаем, что культурный сектор должен оставаться открытым. Музеи, в частности, являются очень безопасными местами для посещения. Здесь много места для соблюдения правил социального дистанцирования и много свежего воздуха.

Несколько дней назад в Нидерландах вновь разрешили открыться фитнес-студиям, парикмахерским и секс-шопам. А культурным учреждениям, к огорчению многих, нет. Именно поэтому в среду они без колебаний превратились в салоны красоты и фитнес-студии.

В реализации задумки приняли участие более 70 театров, музеев и концертных залов со всей страны. И попали в яблочко. Во многих местах записи к парикмахеру были полностью забронированы в течение нескольких минут.  

МАРСЕЛЛ ВРУЭЙЕНСТЕЙН, музыкант: Я очень рад быть здесь в эти дни, когда нет возможности открыть культурный сектор. Поэтому я с удовольствием поддерживаю эту идею.

Правительство Нидерландов объявило, что рассматривает возможность дальнейших послаблений. Однако пока совершенно неясно, когда они вступят в силу.

Дата выхода в эфир 21 января 2022 года.  



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