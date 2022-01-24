 

Госдеп объявил о продолжении работы посольства США на Украине

24.01.2022, 6:10, Новости дня
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Посольство Соединенных Штатов на Украине будет продолжать работу, несмотря на частичную эвакуацию персонала, сообщил высокопоставленный представитель Госдепартамента США.

«Посольство США [в Киеве] продолжает работу, а временный поверенный [в делах США на Украине] Кристина Квин остается в стране», – приводит слова представителя американского внешнеполитического ведомства ТАСС.

Как отметил представитель Госдепартамента США, это «необходимо для оказания поддержки Украине в непростой момент». «Наша поддержка Украины остается неизменной», – сообщил представитель американского внешнеполитического ведомства, отметив, что ее «никак не подрывают принимаемые меры предосторожности».

«Мы по-прежнему привержены суверенитету и территориальной целостности Украины», – отметил американский чиновник, подчеркнув, что Соединенные Штаты продолжат оказывать Киеву военную помощь. При этом в случае эскалации Вашингтон «будет готов предоставить Украине дополнительную военную помощь сверх того, что уже было направлено».

Ранее Госдепартамент Соединенных Штатов предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину, а также разрешил сделать это добровольно части персонала дипломатического представительства.

В прошлую субботу появились сообщения, что Госдепартамент США распорядился с понедельника начать эвакуацию семей дипломатов из американского посольства на Украине. При этом президент Украины Владимир Зеленский в ходе разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном назвал рекомендации Госдепа США «чрезмерной реакцией».

В тот же день появились сообщения, что МИД Германии разрабатывает план по эвакуации семей сотрудников посольства на Украине на случай эскалации ситуации. Однако МИД Германии опроверг сообщение об эвакуации дипломатов и членов их семей с Украины.

Кроме того, в прошлый вторник высокопоставленный сотрудник службы безопасности Украины выступил с утверждением, что российским дипломатам якобы поступил приказ из Москвы подготовиться к выезду с Украины. В Москве заявили, что посольство РФ в Киеве работает в штатном режиме. При этом официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о поступлении персональных угроз российским дипломатам на Украине.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации РФ и позиционирования как «агрессора».

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск РФ на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.



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