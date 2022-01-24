 

CNN – полиция считает, что ни наркотики, ни алкоголь не были причинами аварии с участием Шварценеггера

24.01.2022, 5:40, Новости дня
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Представитель Арнольда Шварценеггера, комментируя недавнюю аварию с участием актёра, заявил, что бывший губернатор Калифорнии сейчас в порядке, передаёт CNN. Между тем в полиции Лос-Анджелеса заявили, что, по их мнению, ни алкоголь, ни наркотики не были причинами этого ДТП с участием четырёх машин.

По имеющейся информации, Арнольд Шварценеггер не пострадал в результате аварии с участием четырёх машин. Однако одна женщина была отправлена в больницу. Авария произошла в пятницу, когда 74-летний актёр и бывший губернатор Калифорнии ехал по оживлённому бульвару Сансет. С подробностями о последних заявлениях полиции и актёра корреспондент CNN Наташа Чен.  

НАТАША ЧЕН, корреспондент CNN: Представитель Арнольда Шварценеггера заявил журналу People, что он (актёр. — ИноТВ) в порядке и что его тревожит лишь состояние женщины, которая пострадала в этой аварии.

Полиция Лос-Анджелеса в субботу не предоставила никакой свежей информации, однако опубликовала предварительное заявление, в котором говорилось, что это произошло в пятницу во второй половине дня приблизительно в 4:35 по местному времени на оживлённом бульваре Сансет, в районе Брентвуд, на западе Лос-Анджелеса. В инциденте участвовали четыре машины. И хотя о причинах этого столкновения ничего не сообщается, в полицейском департаменте Лос-Анджелеса заявили, что, по их мнению, наркотики или алкоголь не были факторами этой аварии.

Как заявляет полиция, пострадавшая женщина получила ссадину на голове, и её отправили в местную больницу. На кадрах, которые в пятницу вечером были сняты с воздуха аффилированным с нами каналом KABC, можно увидеть, что внедорожник Yukon, за рулём которого сидел Шварценеггер, заехал на другую машину, и её даже пришлось возвращать на дорожное полотно.

А тут мы наблюдаем, как с места аварии буксируют красный Prius. Повторюсь: 74-летний бывший губернатор Калифорнии, по словам его представителя, сейчас в порядке и лишь надеется на то, что с пострадавшей женщиной, которую отправили в больницу, всё будет хорошо.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 23 января 2022 года.



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