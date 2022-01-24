Мнение: Армянский мухожук

Президент Армении Саркисян ушел в отставку.

Это решение совсем не эмоциональное, оно следует определенной логике. У Президента нет необходимых инструментов для воздействия на радикальные процессы внутренней и внешней политики в это непростое для страны и народа время. Когда необходимо национальное единство, институт президента не должен быть объектом сплетен и теорий заговора, отвлекая тем самым внимание общественности от самых важных вопросов (с) Саркисян

В общем, жалуется. что не имеет реальных рычагов для влияния на ситуацию в стране, а оставаться в роли представительской мебели более не хочет.

Стоит отметить, что необходимых инструментов для влияния на ситуацию в стране у президента Армениии не было и раньше, не ожидается и впоследствии.

В свое время при Саргсяне у президента отрезали большую часть полномочий и передали их премьер-министру, которым должен был стать все тот же Саргсян. Но случился армянский майдан, власть захватил Пашинян, поэтому президенту Армении лишь оставалось наблюдать, как Армения с треском проиграла войну за Карабах и потеряла куски территории на границе.

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